وزير الدفاع الفرنسي: معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن معركة استعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) في سورية، ستبدأ 'في الأيام المقبلة'.

وقال لودريان لشبكة 'سي إن نيوز' 'اليوم يمكننا القول إن الرقة محاصرة، وإن معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة'، مضيفاً 'ستكون معركة صعبة جداً، لكنها ستكون معركة ذات أهمية قصوى'.

تصريح الوزير الفرنسي يأتي بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش)، والذي تقوده الولايات المتحدة، أنزل للمرة الأولى قوات برية، قرب بلدة الطبقة التي يسيطر عليها التنظيم، في شمال سورية ليفتح جبهة جديدة في حملة استعادة الرقة.



وذكرت مصادر محلية لـ'العربي الجديد'، أن العملية استهدفت تحصينات عسكرية لتنظيم 'داعش' في مناطق في قرى أبو هريرة والكرين والمشيرفة غرب مدينة الرقة وشرق مدينة الطبقة، بالقرب من طريق الرقة حلب. وتزامنت العملية مع اشتباكات في محيط المنطقتين بين عناصر التنظيم والمليشيات الكردية التي تحاول التقدم باتجاه سد الفرات، ونهر الفرات، وطريق حلب الرقة، من ريف الطبقة، الشمالي بدعم التحالف الدولي.



