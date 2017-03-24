سفير ''إسرائيل'' بمصر: العلاقات بين نتنياهو والسيسي وثيقة

قال السفير الإسرائيلي في القاهرة 'دافيد غوفرين' إن هناك علاقات وثيقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتح السيسي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل.

ودعا السفير الإسرائيلي القيادتين الاسرائيلية والمصرية لعرض ثمار التسوية على الإسرائيليين والمصريين تفاديًا لإتاحة المجال أمام معارضيه لإثارة الشكوك بضرورة الحفاظ على معاهدة السلام وللمطالبة بإلغائها.

ووجه غوفرين خلال كلمته في المعهد لدراسات الأمن القومي الليلة الماضية انتقادًا إلى الحكومة المصرية قائلًا إن 'النظام المصري يفضل عدم قيام تعاون اقتصادي ومدني معنا لأسباب سياسية داخلية رغم كونه يصب بمصلحتهم'.

وأشار إلى أن 'التعاون مع مصر تقلص جدًا في الاعوام الاخيرة بسبب الربيع العربي وبسبب الأحداث قرب السفارة الاسرائيلية في القاهرة'.

وتعقيبًا على ذلك، أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية 'عيمانويل نحشون' أن 'إسرائيل تولي اهمية قصوى لعلاقاتها مع مصر وأنها ملتزمة بدفع هذه العلاقات إلى الأمام'.