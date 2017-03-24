6 مليون دينار من صندوق التنمية لتمويل مشروع ري زوفي

تم اليوم في هراري التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية زيمبابوي والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره ستة ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 20.4 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع ري زوفي . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .



وقدم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات .



وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن جمهورية زيمبابوي معالي السيد/ بي. اي. شيناماسا - وزير المالية و التنمية الاقتصادية ، ووقعها نيابة عنالصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ حمد سليمان العمر – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع سعادة/ بدر ناصر الحوطي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي ، والسيد/ أياد الغربللي – المدير الإقليمي لدول وسط وجنوب وشرق أفريقيا .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ولاية بيتبريدج وتحديداً في مناطق فيرغسون وبيشبستون وكاوود رانشو ، بالإضافة إلى أراضي متيتنغوي وملالا ومابيدي الواقعة على الجانب الأيسر من نهر ميزينغوي ، وذلك من خلال إنشاء منظومة لنقل المياه المستدامة وبكميات كافية من سد زوفي لري حوالي 2,500 هكتار من الأراضي الزراعية . الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي من الحمضيات بشكل رئيسي والمحاصيل الغذائية وبالتالي خفض معدلات الفقر وزيادة دخل المزارعين ودعم الأمن الغذائي على مستوى العائلة والمستوى الوطني .

يتألف المشروع بشكل رئيسي من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لتنفيذ وتشمل مخرج سد زوفي والمنشآت التحويلية والقناة الرئيسية الناقلة شاملاً المآخذ وقنوات النقل الفرعية وخزانات المياه وشبكات التوزيع الثانوية ومحطات الرفع ، بالإضافة إلى الأعمال الحقلية وتشمل إزالة الأحراش والحشائش وتنظيف وتسوية الأراضي الزراعية وتركيب أنظمة الري المناسبة وعددها حوالي 15 نظام للري . يشمل المشروع كذلك على الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات البيئية والإجتماعية والتصاميم التفصيلية ووثائق العطاء والاشراف على التنفيذ ، والدعم المؤسسي ، بالإضافة إلى إدارة المشروع .

ويجدر بالذكر أنه بتقديم هذا القرض ، فإنه سيكون القرض السادس الذي يقدمه الصندوق إلى جمهورية زيمبابوي ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق خمس قروض في قطاعات النقل والطرق والزراعة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17.317 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 59 مليون دولار أمريكي) .