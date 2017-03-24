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25/3/2017 2:36:39 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الأموال العامة»: اللائحة التنفيذية لـ «مكافحة الفساد» متحيزة وقادت للنزاع.. العدساني نقلاً عن الصالح: لا تقليص للدعوم.. توصية بإلغاء وزارات الشؤون والمواصلات والشباب


24/3/2017  الآن - صحف محلية  11:48:07 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الأموال العامة»: ...
من الجريدة

الجريدة

أحمدي نجاد يهاجم خامنئي بشكل غير مسبوق

 «الأموال العامة»: اللائحة التنفيذية لـ «مكافحة الفساد» متحيزة وقادت للنزاع

 1000 قضية جرائم تقنية معلومات في 3 أشهر

 الانباء

العدساني نقلاً عن الصالح: لا تقليص للدعوم

 لا إذن عمل لسائقين من الخارج للأنشطة التجارية

 الراي

65 مليار دولار أرباح 6 جهات حكومية لم تورّد إلى الاحتياطي العام للدولة

 توصية بإلغاء وزارات الشؤون والمواصلات والشباب

 خورشيد لـ «الراي»: سيكون مثقلاً بالتجاوزات تقرير التحقيق في ملف «الصحة»

 


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