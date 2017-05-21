متقاعد يتهم جاره بقتل ناقته في القشعانية

اتهم متقاعد عن العمل جاره بقتل ناقته، وقال المبلغ في بلاغه الى مخفر القشعانية انه وجد ناقة بالقرب من جاخور وعلى عمق 3 أمتار حيث اتهم جاره الذي يعمل في المواصلات بأنه هو من قتل الناقة وسجلت قضية وأبلغ رجال الأدلة.