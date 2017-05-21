FacebookTwitterYoutubeRSS
24/5/2017 11:25:12 AM

متقاعد يتهم جاره بقتل ناقته في القشعانية


21/5/2017  الآن - محمد الكندري  3:29:38 PM
متقاعد يتهم جاره بقتل ناقته في القشعانية
اتهم متقاعد عن العمل جاره بقتل ناقته، وقال المبلغ في بلاغه الى مخفر القشعانية انه وجد ناقة بالقرب من جاخور وعلى عمق 3 أمتار حيث اتهم جاره الذي يعمل في المواصلات بأنه هو من قتل الناقة وسجلت قضية وأبلغ رجال الأدلة.   


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني