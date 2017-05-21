مركز الإحصاء: أكثر من نصفهم من سورية وأفغانستان

أعلن مركز الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' أن 63 ألف قاصر من المهاجرين من دون مرافق دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2016، مشيرا إلى أن أكثر من نصفهم من سورية وأفغانستان.

ونشر المركز نتائج إحصائه عن المهاجرين القصّر غير المصحوبين يوم 11 مايو/أيار الجاري، مبيّنا أن 63 ألف طلب حماية دولية تقدم بها مهاجرون قاصرون غير مصحوبين بمرافق أو قريب، لدى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وأشار المركز إلى أن العدد يقل بنحو الثلث عن الرقم المسجل عام 2015، إذ بلغ عدد طالبي اللجوء من القاصرين غير المصحوبين نحو 96500 مهاجر، لكنه يبقى أعلى من متوسط العدد الذي سجل بين عامي 2008 و2013 والبالغ نحو 12 ألف طالب لجوء من تلك الفئة العمرية سنويا.

وأوضح المركز أن نحو 89 في المائة من طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين كانوا من الذكور. وأكثر من ثلثي العدد الإجمالي، أي نحو 68 في المائة من تلك الفئة المهاجرة، والتي تضم 43300 قاصر تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما.

ولفت إلى أن من كانوا بعمر 14 و15 عاما، وعددهم 13500 قاصر، شكلوا نسبة 21 في المائة من العدد الإجمالي، في حين أن من كانت أعمارهم أقل من 14 عاما بلغ عددهم 6300 شخص، ونسبتهم 10 في المائة.

وبيّن أن 38 في المائة من تلك الفئة المهاجرة كانوا من الأفغانيين، وأن 19 في المائة من السوريين.



