مشير المصري: وصفه الحركة بـ'الإرهابية' انحياز لإسرائيل

قال القيادي في حركة 'حماس'، مشير المصري، اليوم الأحد، إن وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحركة بأنها 'إرهابية'، خلال إلقاء كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، هو 'انحياز لإسرائيل على حساب الضحية الفلسطينية'.

وأضاف في تصريح لـ'الأناضول': 'وصف ترامب لحماس بأنها إرهابية، هو انحياز أمريكي لإسرائيل، واصطفاف أمريكي بجانبها، وتوافق مع سياتها الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني'.

وأردف: 'كان الأولى على الترامب الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن ينحاز للفلسطينيين الضحايا'.

وأشار إلى أن هذه التصريحات الأمريكية 'دليل متجدد على أن الإدارة الأمريكية وجه آخر للاحتلال الإسرائيلي'.

وأكد 'المصري' أن 'السياسة الأمريكية لن تغير في حقائق التاريخ شيئًا ولن تستطيع فرض الاحتلال على شعبنا'.

واستدرك رغم أن هذه التصريحات كانت وسط الزعماء العرب، إلا أن حماس 'ستبقى مع كل أحرار العالم تقاوم العدو الصهيوني، وستبقى متجذرة في الأرض ملتحمة مع شعبها متمسكة بثوابتها وماضية في طريق المقاومة'.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمشاركة ترامب.

وفي كلمته أمام القمة، قال ترامب إن 'داعش والقاعدة وحزب الله وحماس يمثلون تهديد إرهابي للمنطقة'، وطالب قادة الدول الإسلامية بطرد 'المتطرفين' من بلدانهم.

وتعد هذه القمة الرابعة التي تشهدها الرياض خلال 48 ساعة، بعد أن شهدت قمة سعودية أمريكية أمس، وقمة خليجية تشاورية وقمة خليجية أمريكية في وقت سابق من اليوم.