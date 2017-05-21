التربية: مرونة في تصحيح مادة الكيمياء

كونا – أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاحد ان عدد حالات الحرمان من اداء اختبارات المرحلة الثانوية في يومها الخامس بلغ 84 حالة فيما بلغ اجمالي حالات الغياب 2988 منها 313 حالة باعذار طبية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان حالات الغياب في القسم الادبي والمعهد الديني بلغت 1477 فيما بلغت حالات الاعذار الطبية 313 حالة فضلا عن حرمان 56 طالبا بسبب الغش.

واضافت ان عدد حالات الغياب التي سجلت اليوم في القسم العلمي بلغ 1198 حالة فيما بلغت حالات الحرمان 28 حالة بسبب الغش.

من جانبها قالت الموجه الفني العام لمادة العلوم فاطمة بوعركي في بيان مماثل ان اختبار مادة الكيمياء سار اليوم “بسهولة” مبينة انه جاء في مستوى الطالب المتوسط وان جميع الاسئلة من الكتاب المدرسي.

ولفتت بوعركي الى انه لم تكن هناك اي اسئلة تعجيزية او مفاهيم مركبة او معقدة بل كانت مباشرة ومتزنة شاملة معظم مفاهيم الكتاب “بعدالة”.

وأوضحت انه فور الانتهاء من اداء الاختبار عقد اجتماعا لموجهي مادة الكيمياء للاتفاق على نموذج للاجابة ووضع بدائل محتملة تحسب لصالح الطالب إذ “تم التأكيد على المرونة في التصحيح وعدم الالتزام الحرفي بنموذج الاجابة اذا كانت هناك اجابات صحيحة تحقق ذات الهدف لاسيما المصطلحات العلمية”.