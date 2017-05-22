تصدر هاشتاق '#عودة_جناسي_عائلة_البرغش يتصدر تويتر' موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث بارك المغردون للعائلات التي حصلت على الجنسية.

وغرد النائب محمد الحويله قائلا: «الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه على #عودة_جناسي_عائلة_البرغش يتصدر تويتر ومن معه، طوينا اليوم صفحه والبقية ستتوالى بإذن الله».

وغرد النائب الحميدي السبيعي قائلا: «تحملنا وصبرنا لأجل هذا اليوم،إن وعدنا صدقنا حتى لو كلفنا ذلك الأمر الكثير وهذا لسان حال باقي زملائي النواب قرت عينكم عائلة #البرغش ومن معهم».

وقال النائب رياض العدساني '#عودة_جناسي_عائلة_البرغش يتصدر تويتر .. اللهم سهل عليهم ويسر أمرهم وكذلك كل من سُحبت جنسيته بغير وجه حق، وأكتب لهم جميعاً الخير والتوفيق والسداد'

وقال النائب عبدالله فهاد 'الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات،نبارك #عودة_الجناسي لأهلها وانفراج الهمّ ونشكر صاحب السمو ومن سعى معنا من النواب وغلّب المصلحة لرفع الظلم'

وكان مجلس الوزراء أصدر اليوم خلال اجتماعه الاسبوعي يقضي بإعادة جناسي سبع عائلات وهم البرغش والخثية وشماس والربيعة والعتيبي وأكبر والعنزي.