التربية: 2755 حالة غياب و40 حرمان في سادس أيام اختبارات الثانوية

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين ان عدد حالات الغياب في اليوم السادس من اختبارات المرحلة الثانوية بلغ 2755 حالة في حين بلغ عدد حالات الحرمان 40 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان عدد حالات الغياب في القسم العلمي بلغ 1288 حالة و13 حالة حرمان بينما بلغت حالات الغياب في القسم الادبي والمعهد الديني 1467 حالة فضلا عن حرمان 27 حالة و547 حالة غياب بأعذار طبية.

ونقل البيان عن الموجه الأول للتربية الاسلامية رئيس تقدير درجات العلوم الشرعية في المعهد الديني الدكتور عادل المسبحي قوله انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق اختبار مادة الحديث الشريف اذ بلغت نسبة النجاح 98 في المئة بزيادة 2 في المئة عن السنة الماضية.

واضاف المسبحي انه تم الانتهاء ايضا من تصحيح اوراق اختبار مادة المنطق حيث بلغت نسبة النجاح 92 في المئة وبارتفاع ملحوظ عن نسبة النجاح في العام الماضي التي لم تتجاوز 85 في المئة.

من جانبها شددت رئيسة اللجنة الفنية المشتركة لمادة الأحياء دلال المسعود على ضرورة دراسة الرسومات والأشكال التوضيحية استعدادا لاختبار مادة الأحياء غدا كونها تساعد الطالب بشكل كبير على فهم المادة وتذكر المعلومات.

واكدت المسعود أهمية إعداد خرائط المفاهيم لكل موضوع التي تمكن الطالب من ربط المعلومات مع بعضها وترتب المادة العلمية في ذهنه جيدا لتسهيل عملية المراجعة قبل الامتحان.

من جهتها اكدت الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية منال عبد العزيز سهولة سير اختبار اللغة الفرنسية للصف ال12 الادبي الذي اجري اليوم لافتة الى خلو الاختبار من الاخطاء الفنية والعلمية أو المطبعية.

واشارت الى بدء لجان تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي من معلمين ومعلمات بعملية التصحيح والتي تجري على قدم وساق منذ اليوم الاول من بداية اختبارات الثانوية العامة متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.