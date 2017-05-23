مصدر أمني: ضربوه بآلة حادة وهربوا على كورفت

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف علي هوية مجهولين اعتدوا علي عريف من قوة السجون وذلك خلال مرافقته لمتهم في قضايا اختلاس,الي المستشفي الاميري ولم يعرف علاقة المتهم بالمتهمين واللذين هربا علي متن مركبة نوع كورفت.

وقال مصدر امني لـ ان العريف قال ان الجناة والذي شاهدهما قبل الاعتداء بدقائق حيث كانوا يتتبعونه وانهما اطلقا باتجاه مادة غربية افقدته البصر لدقائق ومن ثم ضربوه بالة حادة وهربوا علي سيارة نزلوا منها نوع كورفت كما شاهدها قبل الواقعة بدقائق , واشار الي ان المرفق له ' النزيل' لم يتمكن من الفرار