وفيات اليوم الأربعاء 24 مايو 2017

عفيفة عبدالوهاب الخماس -أرملة/ حسين أحمد إدريس -74 -شيعت -عزاء الرجال: كيفان / ق4 / ش46 / م16 -النساء: الشهداء / ق4 / ش414 / م7-ت:99877488

خالد محسن حمد مهيلان الهاجري-22 -شيع -عزاء الرجال: الفحيحيل / ق4 / ش1 / م195 -النساء: مبارك الكبير / ق7 / ش23 / م18-ت:66866349 -99588202

علي محمد مطلق الرشدان -39 -شيع -عزاء الرجال: ديوان العداوين – العمرية (مقابل نادي التضامن) -النساء: الأندلس / ق13 / ش21 / م 20-ت:50299992

حمزة عبدالله يوسف حسن -51 -شيع -عزاء الرجال: غرب مشرف – مسجد الوزان -النساء: حسينية الإمام الحسين / سلوى / ق1 / ش7 / م27-ت:94777780

صالح سليمان العلي العفتان- 69 -شيع -عزاء الرجال: صباح السالم / ق6 / ش1 / ج14 / م19 -النساء: الرميثية / ق6 / ش62 / م6-ت:55713266 -99849196 -25644940

منيفة مبارك ثاني السعيدي- 55 -شيعت -عزاء الرجال: سعدالعبدالله ق5 / ش523 / م1- النساء: سعدالعبدالله ق7 / ش704 / م19-ت:50045003 -90926079

وليد محمد سعود العازمي-8 -شيع -عزاء الرجال: الظهر ق5 / ش6 / م10 -النساء: الظهر ق5 / ش6 / م8-ت:69699993 -99863669

معصومة حاجية ميرزا -أرملة / جمعة شعبان على ميرزا-89 -شيعت-عزاء الرجال: حسنية أحمد عاشور بنيد القار -النساء: حسنية مسجد الشيرازي بنيد القار-ت:66805888 -66443808

على محمد على السعيد-89 -التاسعة من صباح غداً الخميس -عزاء الرجال: القادسية ق7 / ش77 / م2 -النساء: الخالدية ق4 / ش42 / م11-ت:99820012

إنا لله وإنا إليه راجعون