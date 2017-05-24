الداخلية:التعاون مع القطاعات الامنية مستمر لحماية البلاد

بتنسيق مشترك بين الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية تمكن رجال قطاع البحث والتحري بالادارة العامة للجمارك مع أخوانهم رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية من احباط عملية تهريب كبيرة لمشروبات روحية ( خمور) تقدر بحوالي ٢٤٠٢ زجاجة قادمة من خارج البلاد واردة الى ميناء الشعيبة ، وكان وصف البضاعة بالبيان الجمركي ( عصائر)

هذا وقد أشاد المستشار جمال الجلاوي مدير عام الجمارك بهذا الانجاز والتنسيق والتعاون وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك والذي أثمر عن ضبط واحباط هذه الشحنة الكبيرة من الخمور ، ، كما اكد ان من اولويات الادارة العامة للجمارك هي حفظ أمن الوطن الغالي وسلامته ، وأشاد ايضاً بهذا الصدد برجال الجمارك بكافة القطاعات الجمركية وبكافة المنافذ البحرية والبرية والجوية .

من جانب آخر أشاد السيد / أسامة الرومي نائب المدير العام لشئون البحث والتحري بالتنسيق المشترك بين الادارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحري وبين اخوانهم بوزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة

للمباحث الجنائية والذي أثمر عن ضبط شحنة كبيرة من الخمور قادمة للبلاد ، واكد بالوقت نفسه ان التعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الامنية في وزارة الداخلية مستمر لحماية البلاد والمجتمع الكويتي من أي خطر .