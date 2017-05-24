أبرز عناوين صحف الخميس:- مؤامرة ضد الجيش.. المجلس يرفض ميزانيتَي «التأمينات» و«الأبحاث».. تشنج خليجي بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر.. الكويتيون في التعاونيات قريباً... من «كاشير» إلى مدير عام

الجريدة

مؤامرة ضد الجيش

في مؤامرة تستهدف النيل من المؤسسة العسكرية وتشويه سمعة قيادييها، وتشكل فضيحة تثير علامات استفهام وتعجب حول ملابساتها، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر قدم بلاغاً إلى النائب العام ضد أطراف تسعى إلى الترويج لاتهامه بتلقي شيكات بمبالغ كبيرة نظير استغلال منصبه.وأوضحت المصادر أن الخضر أفاد في بلاغه بأن هناك شيكات مزورة حررت باسمه واسم عدد من القياديين العسكريين في الهيئة، وتهدف إلى تشويه سمعتهم.وأكدت استياء مراجع عليا من جراء هذا الأمر فور علمها به، ورفضها التشكيك في المؤسسة العسكرية ورجالها.وأشارت إلى أن الخضر قدم هذا البلاغ بعد تلقيه أوامر عليا بذلك، بغية كشف ملابسات هذه القضية المثيرة، وقطع الشك باليقين بشأنها، لاسيما بعد أن تمت مراجعة البنك بتلك الشيكات المزعومة، وتبين أنها مزورة ولا أساس للحسابات المدونة فيها.وبينت أن أحد تلك الشيكات صادر من رجل أعمال باسم الخضر بقيمة 1.4 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذا الرجل نفى علمه بهذه الشيكات، بعد سؤاله عن صحتها، وأكد أنها مزورة ولا تمت له بصلة.وذكرت المصادر أن هذه الشيكات خلفت جدلاً كبيراً لدى بعض القيادات العسكرية، التي تسعى لمعرفة الأهداف المشبوهة للأطراف التي تقف خلف إصدارها.

«الهيكلة»: 1800 فرصة عمل للشباب في الجمعيات التعاونية

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة توفير 1800 فرصة عمل في قطاع الجمعيات التعاونية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واتحاد الجمعيات، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وصرح الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد، أمس، بأن البرنامج سيعقد دورات تدريب للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل في بعض الاختصاصات، بهدف توفير وسائل النجاح والتطور في الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح من تنطبق عليهم الشروط للوظائف المتاحة، وستكون أولوية التعيين للمساهمين من أبناء المنطقة في حال التساوي بين المتقدمين الذين سيخضعون لمعايير المفاضلة المعتمدة في الجمعيات التعاونية.وأكد أن اعتماد ضوابط المفاضلة بين المتقدمين تم بمعايير محددة، منها عدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة، والدورات التدريبية، والحالة الاجتماعية، إذ سيقدّم المتزوج، إلى جانب السن، حيث ستكون الأولوية للأكبر سناً.وأشار إلى أن التسجيل سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو عبر الاتصال بمركز التواصل، وسيتم تحديد موعد المراجعة بدءاً من 28 الجاري حتى الأول من يونيو المقبل.

المجلس يرفض ميزانيتَي «التأمينات» و«الأبحاث»

في وقت رفض مجلس الأمة مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2015- 2016، ومشروعي قانون ربط ميزانيتهما لعام 2017-2018، قرر، بناءً على طلب رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية، إعادة تقريريهما إلى اللجنة لدراستهما مع الحكومة، وإعداد تقريرين جديدين، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب باعتباره إجراءً غير دستوري.وأكد النواب المعترضون أن رفض المجلس لمشاريع القوانين يعني سقوطها من جدول أعماله، الأمر الذي يوجب تقديم الحكومة مشاريع جديدة عن الجهات المرفوضة، لكي لا يكون قانون ميزانيتها عرضة للطعن مستقبلاً.وبينما رفض المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية ووافق على ميزانيتها، أقر مشاريع الحساب الختامي والميزانية لكل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبلدية الكويت، وبيت الزكاة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة، إلى جانب هيئة أسواق المال، وبنك الائتمان.ووافق المجلس على سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديل أحكام القانون 28/2011 لمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية، لتحقيق التوافق مع الحكومة، على أن يدرج التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

الانباء

تشنج خليجي بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر

تسبب ظهور تصريحات منسوبة لأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» على الإنترنت بتشنج في العلاقات بين دول الخليج.لكن الدوحة نفت التصريحات جملة وتفصيلا.وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في بيان امس إن «موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن».وبين ان من قام بالاختراق «نسب تصريحا مغلوطا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره لتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية».وأفاد الشيخ سيف بأن «ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة»، مؤكدا ان «الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين».في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية في بيان صحافي ان الموقع الإلكتروني للوكالة جرى اختراقه في تمام الساعة 12.14 من صباح امس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) حيث تم نشر «اخبار كاذبة وعارية عن الصحة» منسوبة إلى أمير دولة قطر.وأضاف المصدر انه «تمت السيطرة على الموقع الإلكتروني للوكالة بعد ما يقارب أربع ساعات من ارتكاب جريمة الاختراق الالكترونية ولاتزال هناك محاولات مستمرة لاختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة والتي يتم التصدي لها باستمرار».وأشار الى انه تم تشكيل فريق للتحقيق في جريمة الاختراق لموقع وكالة الانباء، فيما «أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم».وشدد المصدر على ان «دولة قطر ستتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع وكالة الانباء القطرية وستكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه».بدورها، أكدت وكالة الأنباء القطرية، أن موقعها الإلكتروني قد تعرض للاختراق «من قبل جهات غير معلومة»، وبينت انها «تحتفظ بحقها في محاسبة من (يقف) وراء هذا الفعل».وأكد يوسف المالكي مدير وكالة الأنباء القطرية (قنا) ان موقع الوكالة تم اختراقه من جهات غير معلومة، ونفى صحة التصريحات التي تم نشرها على الموقع.وقال المالكي بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موقع الوكالة قد تم اختراقه وكذلك حسابها الرسمي على موقع تويتر. وأضاف ان: «الجهات المخترقة قامت بوضع خبر لا أساس له من الصحة منسوبا لسمو الأمير الشيخ تميم لدى حضوره الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية».وأشار إلى ان الاختراق تم «في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ليل اول من أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)»، مشددا على انه «لم يسبق أن بثت الوكالة أي أخبار متعلقة بسمو الأمير في مثل هذا التوقيت المتأخر».والبيان الذي نشر على موقع قنا ونسب إلى أمير قطر تناول قضايا سياسية إقليمية حساسة مع دول أخرى في المنطقة، بما فيها إيران وإسرائيل، وكذلك علاقة الدوحة بالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.وأثار هذا البيان أخذا وردا على وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تسارع الدوحة إلى نفي صحته، كما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ووكالة الأنباء الإماراتية.وفيما يلي نصه كما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال: إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش، مضيفا: إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات تجرم كل نشاط عادل.وأضاف سموه: ولا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله، داعيا الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض لقطر، ووقف سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة، مؤكدا أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.وشدد أمير قطر ان العلاقة مع الولايات المتحدة قوية ومتينة رغم التوجهات غير الإيجابية للإدارة الأميركية الحالية، مع ثقتنا أن الوضع القائم لن يستمر بسبب التحقيقات العدلية تجاه مخالفات وتجاوزات الرئيس الأميركي، وأشار سموه إلى ان قاعدة (العديد) مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأميركا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.وعن القمة العربية الإسلامية الأميركية التي شاركت فيها قطر بالرياض، جدد سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الحفاوة وكرم الضيافة، داعيا إلى العمل الجاد المتوازن بعيدا عن العواطف، وسوء تقدير الأمور، مما ينذر بمخاطر قد تعصف بالمنطقة مجددا نتيجة ذلك، وبين سموه أن قطر لا تعرف الإرهاب والتطرف، وأنها تود المساهمة في تحقيق السلام العادل بين حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وإسرائيل، بحكم التواصل المستمر مع الطرفين، فليس لقطر أعداء بحكم سياستها المرنة. وشدد أمير قطر على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في وقت واحد، نظرا لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة انها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.ودعا أمير قطر إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية ومعالجة الفقر، بدلا من المبالغة في صفقات الأسلحة، التي تزيد من التوتر في المنطقة، ولا تحقق النماء والاستقرار لأي دولة تقوم بذلك.واختتم أمير قطر حديثه بالتأكيد على التزام دولة قطر بمواقفها السياسية الراسخة تجاه القضايا العادلة للشعوب العربية، مهما تعرضت لمحاولات تشويه، أو هجمات تستهدف زعزعة موقفها والإخلال بدورها.ولاحقا نفت قطر، صحة تصريحات منسوبة لوزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلا عن حساب وكالة الأنباء القطرية في «تويتر».وقالت الخارجية القطرية في بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالوزارة، إنها «تنفي صدور أي تصريحات للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية».وأكدت ان التصريحات التي نسبت للوزير في حساب الوكالة القطرية على تويتر «مفبركة»، وذلك على إثر اختراق تعرض له حساب الوكالة من جهة غير معلومة، وفق البيان.ونقل الخبر الذي تم نشره - لدى اختراق حساب الوكالة - عن وزير خارجية قطر، إعلانه سحب سفراء بلاده من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، وطلب مغادرة سفراء هذه الدول لدى الدوحة خلال 24 ساعة.

اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية الهندية

وافق مجلس الوزراء مبدئيا على طلب وزارة الداخلية التوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الشؤون ووزارة شؤون المغتربين الهنود لتوفير وتوظيف العمالة المنزلية في البلاد.وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس وافق على المضي قدما في إجراءات إنجاز الاتفاقية.وأضافت أن المجلس اشترط على وزارتي الداخلية والشؤون التنسيق والمتابعة والعرض على إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية قبل رفع الاتفاقيات مجددا إليه لاعتمادها بشكل نهائي.وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لتمهيد متطلبات إنجاح الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية التي وعد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ببدء عملها نهاية أغسطس المقبل، التي تهدف إلى تخفيض أسعار استقدام الخدم تخفيفا على المواطنين.وردا على سؤال حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة التي وعدت الحكومة بإصدارها قريبا، أجابت مصادر مطلعة: تتولى الجهات المختصة إنجاز اللائحة المطلوبة، متوقعة أن يتم صدورها الأسبوع المقبل لتطبيق القانون.

الراي

الكويتيون في التعاونيات قريباً... من «كاشير» إلى مدير عام

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة توفير أكثر من 1800 فرصة عمل للشباب الكويتيين في قطاع الجمعيات التعاونية.وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد، إن البرنامج «سيقوم بعقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل لبعض الاختصاصات، وستكون أولوية التعيين للمساهمين من أبناء المنطقة في حال التساوي بين المتقدمين، كما سيخضع المتقدمون لمعايير المفاضلة المعتمدة في الجمعيات التعاونية، ومنها الخبرة في مجال الوظيفة والدورات التدريبية، وكذلك الحالة الاجتماعية.وأفاد الراشد أن من شروط التسجيل في الوظائف، أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة المعلن عنها، وألا يكون ملتحقاً بإحدى الجهات التعليمية، وأن لا يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأشار إلى أن موعد المراجعة سيبدأ اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، وسيخضع المرشحون لشروط الفرص المعروضة للمقابلة الشخصية في الجمعية المفروزين لها.وعلمت «الراي» ان من بين الوظائف التي سيتم توفيرها ما يلي: مدير عام، سكرتير تنفيذي، سكرتير، رئيس الشؤون الادارية، مشرف الشؤون الادارية، اداري، مندوب شؤون وجوازات، مندوب عام، رئيس قسم المحاسبة، نائب رئيس قسم المحاسبة، محاسب، كاتب حسابات، مدقق داخلي، مدير تجاري، مدير اداري، مدير مالي، رئيس قسم المشتريات، رئيس الحاسب الآلي، مسؤول المساهمين، رئيس العلاقات العامة والمساهمين، منسق دعاية واعلان، باحث قانوني، موظف علاقات عامة، مهندس مشروع، امين خزينة، مسؤول كاشير، كاشير، بائع، مراقب اسعار، مدير السوق المركزي، مساعد مدير السوق، مسؤول المخازن، مساعد امين مخزن، مسؤول المكتبة، مسؤول الدوام الليلي، مدير فرع، مراقب امن، صيدلي، مسؤول فرع الصيدلية، فني كمبيوتر، مساعد رئيس الحسابات، محصل، فني تبريد وتكييف، م. خدمات الصيانة، فني صيانة، مساعد مسؤول فرع، مسؤول فرع، مأمور استلام، مدخل بيانات، مسؤول الخضار، مسؤول ارفف، مسؤول فرع غاز، سائق، رئيس وحدة السكرتارية، رئيس قسم التنسيق والمتابعة، رئيس قسم الاسواق والفروع، رئيس قسم الفروع المستثمرة، رئيس قسم الصيانة، مراقب عام الاسواق، امين مخزن، مندوب شبرة، مسؤول سائقين، مساعد امين مخزن، مشرف خضار، مساعد مسؤول خضار، مسؤول التمويل، فني ميكانيكا، فني تصليح، رئيس قسم الخدمات، رئيس قسم المناديب، محاسب اول، فني حداد، موظف استقبال، مراقب خدمات، كاتب سندات، ملاحظ عمال.

2000 معلمة غير كويتية تظلمن قضائياً من بدل السكن

تنتظر آلاف المعلمات غير الكويتيات صرف الأثر الرجعي لبدل السكن، امتثالاً لقانون مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي دفعهن إلى التظلم من تأخر هذا الصرف، الذي عزته الوزارة سابقاً إلى عدم توافر الميزانية.وبين التأخير وإقرار الميزانية الجديدة، كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» عن طلب تقدمت به الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية، لمنح الوكيل القانوني في الوزارة صلاحية الاستفسار عن السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي والحالة الوظيفية للمعلمة في النظام المتكامل، للفصل في قضايا وتظلمات المعلمات غير الكويتيات من عدم صرف الأثر الرجعي لبدل السكن، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 2016 في شأن تعديل بدل السكن للمعلمات.وقال الجويسر إن «الوكيل القانوني وحده هو المخول بهذه الصلاحية، وذلك ليتسنى له تزويد المحكمة ببيانات المعلمات الشاكيات ومدى استحقاقهن لهذا البدل من عدمه»، مؤكداً أن «العملية تنظيمية لا اكثر، بدلاً من الرد على كل قضية وإشغال القطاع القانوني بهذا الكم الكبير من المعلمات الشاكيات اللواتي وصل عددهن إلى 2000 معلمة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا علاقة لصرف بدل الأثر الرجعي للمعلمات بهذا الأمر، فالصرف من اختصاص القطاع المالي والقضايا من اختصاص القطاع القانوني، بالتنسيق مع القطاع الإداري للتدقيق على بيانات المعلمات».

«الميزانيات» في «يوم الحساب»... «الزراعة» نَجَحَت و«التأمينات» رَسَبَت

على الرغم من «الكلام النيابي الكبير» الذي طال غالبية الجهات الحكومية في «جلسة الميزانيات»، واتهامها بالهدر، والتجاوزات، مرّت ميزانيات غالبية تلك الجهات، عابرة «الفخ» النيابي إلى برّ الأمان.وكانت لافتة مرافعة وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، في معرض مناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة، التي عبرت كل «نيران» القصف النيابي، ولو بـ«حسنة» وحيدة وفق النائب مبارك الحجرف، تمثلت في تحقيق الأمن الغذائي، وحازت على الموافقة.ونال الوزير الجبري الكثير من مدح النواب، الذين وصفوه بالوزير الاصلاحي، ونوهوا بخطواته الاصلاحية التي حققها وبجرأته، الى حد أن النائب عمر الطبطبائي تمنى لو قدم جميع الوزراء العرض الذي قدمه الجبري في الجلسة، ليضيف مثنيا لدى مناقشة ميزانية بيت الزكاة والتزام وزير الاوقاف بمعالجة الملاحظات الواردة «بيّض الله وجهك يالجبري...هذا هو الصح».وقال وزير الاوقاف وزير البلدية ان هيئة الزراعة عالجت اكثر من 70 في المئة من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، واكد استمراره في الخطوات الاصلاحية التي بدأها منذ توليه مسؤولية الاشراف على (الزراعة)، موضحا ان الهيئة «ماضية في اصلاح الملاحظات المتبقية ولن يكون هناك في الهيئة اي شيء مخالف للقانون وهذا كلام أتحمل مسؤوليته السياسية»واشار الجبري الى السعي لتطوير اجراءات الهيئة وآلية أعمالها «لترتقي الى طموحاتنا وطموحات المجلس ولتحقيق اهداف تأسيسها، لاسيما الأمن الغذائي الذي يصب في مصلحة المواطن وخدمة المجتمع».وذكر ان «هناك اكثر من 50 مخالفة موجودة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بعضها مر عليه اكثر من عشر سنوات، وخلال اقل من ثلاثة اشهر تلافينا 70 في المئة من هذه المخالفات» مضيفا «انا مسؤول عن هذا الكلام امام مجلسكم، وخلال الايام القليلة المقبلة سنتلافى اكثر من 90 في المئة من هذه الملاحظات».وجدد الجبري تأكيده «اننا لن نسمح بأي تجاوز ووجود اي مخالفة، ولن نتهاون مع اي متجاوز» مشددا على «التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية بفاعلية تحقيقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على المال العام».وفي سياق الجلسة، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدير 28 مليار دولار بمدقق مالي واحد.وقال النائب صالح عاشور إن الوزراء لا يسجلون ملاحظات النواب على اهميتها «وهو مؤشر خطير على اللامبالاة الحكومية، وسيؤدي ذلك الى يوم أسود وهو قريب وسيكونون في مواجهة المجلس عاجلا أم آجلا».وأشار النائب يوسف الفضالة إلى إن أموال «التأمينات» المليارية يديرها وافدون، واحد شهادته ثانوية عامة وآخر إدارة فندقة وثالث آداب ورابع كيمياء.ووافق المجلس على ميزانيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبلدية الكويت وبيت الزكاة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للموانىء،ورفض ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

النهار

«الهيكلة» يوفر 1800 وظيفة للكويتيين في «التعاونيات»

أعلن برنامج إعادة الهيكلة توفير أكثر من 1800 فرصة عمل للمواطنين في العديد من المجالات الوظيفية بقطاع الجمعيات التعاونية بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية المختلفة.وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج بندر الراشد في تصريح صحافي امس إن توفير تلك الفرص يأتي بالشراكة والتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات وهيئة التطبيقي.وأوضح أن التسجيل وتحديد موعد المراجعة سيكونان من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج أو بالاتصال على رقم 103 اعتبارا من 28 مايو الحالي وحتى 1 يونيو المقبل.ولفت إلى أن البرنامج سيقوم بعقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل بهدف توفير كل وسائل النجاح لهم، موضحا انه سيتم ترشيح من تنطبق عليهم الشروط للوظائف المتاحة وستكون أولوية التعيين للمساهمين بالجمعيات من أبناء المنطقة في حال التساوي بين المتقدمين.

3 مليارات دينار إجمالي قروض «الوقود البيئي»

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري أن إجمالي التمويل المحلي والخارجي لمشروع الوقود البيئي بلغت قيمته 3.1 مليارات دينار فيما تم تمويل الباقي ذاتياً من مؤسسة البترول، لافتاً إلى أن العائد على المشروع ارتفع إلى 15% بدلاً من العائد السابق 7% فقط على أن يتم سداد قروض المشروع في فترة زمنية تتراوح ما بين 7 إلى 13 عاماً. وأوضح المطيري خلال توقيع صفقة تمويل الشريحة الثانية لمشروع الوقود البيئي بقيمة 6.2 مليارات دولار بحضور قيادات الشركة ومؤسسة البترول أمس أن حجم الانفاق الفعلي على المشروع حتى الآن بلغ ملياري دينار ونسبة الإنجاز بلغت 84%. وقال إن الشركة تستهدف تنفيذ مستودع المطلاع بقيمة 400 مليون دينار ما يعادل 1.3 مليار دولار سيتم طرحه نهاية العام الحالي وسيمول ذاتياً.وأضاف بأن هناك مشروعاً آخر للطاقة البديلة، ستقوم الشركة بتنفيذه في شمال الكويت بقدرة 1 جيجا وات في منطقة الشقايا.ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني أن مؤسسة البترول وضعت لنفسها استراتيجية طموحة لتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي يقارب 100 مليار دولار في 5 سنوات.