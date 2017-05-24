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25/5/2017 9:19:12 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- مؤامرة ضد الجيش.. المجلس يرفض ميزانيتَي «التأمينات» و«الأبحاث».. تشنج خليجي بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر.. الكويتيون في التعاونيات قريباً... من «كاشير» إلى مدير عام


24/5/2017  الآن - صحف محلية  11:46:47 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- مؤامرة ضد الجيش.. ...
من الجريدة

الجريدة

مؤامرة ضد الجيش

 «الهيكلة»: 1800 فرصة عمل للشباب في الجمعيات التعاونية

 المجلس يرفض ميزانيتَي «التأمينات» و«الأبحاث»

 الانباء

تشنج خليجي بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر

 اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية الهندية

 الراي

الكويتيون في التعاونيات قريباً... من «كاشير» إلى مدير عام

 2000 معلمة غير كويتية تظلمن قضائياً من بدل السكن

 «الميزانيات» في «يوم الحساب»... «الزراعة» نَجَحَت و«التأمينات» رَسَبَت

 النهار

«الهيكلة» يوفر 1800 وظيفة للكويتيين في «التعاونيات»

 3 مليارات دينار إجمالي قروض «الوقود البيئي»

 


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