وفيات اليوم الخميس 25 مايو 2017

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عبدالله محمد عبدالله العجمي-83 -شيع -الرقة / ق 2 / ش 16 / م 246-ت:66181819
محمد مبارك زيد خميس العدواني-43 -شيع -العارضية / ق 2 / ش 4 / م 29-ت:90909191
هذال محمد الهذال المزيد-69 -بعد صلاة عصر غد الجمعة -عزاء الرجال: اليرموك / ق 3 / ش 2 / ج 4 / م 8 -النساء: اليرموك / ق 4 / ش 3 / ج 3 / م 7-ت:67717734 -66169900
محمد سليمان الأحمد -84 -التاسعة صباح غد الجمعة-عزاء الرجال: الفيحاء / ق 4 / ش 46 / م 2 / ديوان الأحمد -النساء: مشرف / ق 3 / ش 7 / م 14 -98986814
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن البحر -45 -التاسعة صباح غد الجمعة -عزاء الرجال: ديوان البحر/ ضاحية عبدالله السالم / ق 1/ مقابل شارع الرياض -النساء: ضاحية عبدالله السالم/ ق 1 / ش 17 / م 13-ت:22524571 -22571198
زامل علي زامل العتيبي -75 -بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان -العزاء في المقبرة فقط-ت:99990878
إنا لله وإنا إليه راجعون