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26/5/2017 12:24:19 AM

تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط 9 أشهر


أوبك:تنتهي في مارس 2018

25/5/2017  الآن - وكالات  7:17:07 PM
أوبك:تنتهي في مارس 2018

قرر وزراء نفط الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الخميس، تمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

ووفقا لما اعلنه الرئيس الحالي للمنظمة وزير النفط السعودي خالد الفالح وعدد آخر من وزراء المنظمة عقب انتهاء اجتماع وزراء «أوبك» نصف السنوي عصر اليوم الخميس، فإن قرار خفض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا الذي جرى اتخاذه في فيينا في نوفمبر الماضي سيطبقه الموقعون على القرار من المنتجين من كلا الطرفين.

ومن المرجح أن تشارك نحو عشر دول غير أعضاء في «أوبك» بينها روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في خفض الإنتاج.

وكان مندوبون في «أوبك» قد قالوا في وقت سابق اليوم إن المنظمة قررت اليوم تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018، فيما يواصل وزراء نفط المنظمة مناقشاتهم في فيينا ومن المقرر أن يجتمعوا مع المنتجين المستقلين في وقت لاحق اليوم.



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