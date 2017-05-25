السلطات: إثر تظاهرة احتجاجية لحوالي 200 شخص

اضطرت السلطات الصربية للتراجع عن قرار هدم مسجد لا يزال قيد الإنشاء في العاصمة بلجراد إثر تظاهرة احتجاجية لحوالي 200 شخص.

وتجمع حوالي 200 شخص منذ ساعات الصباح الباكر أمام المسجد الذي يبنيه الاتحاد الإسلامي (هيئة الشؤون الدينية) في صربيا، والذي أرادت السلطات هدمه بداعي أنه غير مرخص بحسب وكالة الأناضول .

وقال مفتي بلجراد مصطفى يوسف سباهيج، إن مجموعة من المواطنين ظلوا في مكان إنشاء المسجد عقب تعليق قرار الهدم، وإنهم سيبحثون الموضوع مع الجهات المعنية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: 'تواجهنا صعوبات مستمرة منذ البدء في إنشاء المسجد؛ إذ يصر البعض على عدم فهم أن المواطنين المسلمين أيضا يعيشون في بعض مناطق هذه المدينة'.

وأشار إلى أنه لا توجد رخصة لبناء المسجد، إلا أنهم تقدموا بطلب لدى السلطات في هذا الخصوص.

وتابع: 'هناك حوالي 500 منزل وكنيسة لا تزال قيد الإنشاء في المنطقة وجميعها غير مرخصة'.

وأوضح أنهم كمواطنين صربيين يرغبون فقط في إنشاء مسجد للمسلمين هنا، وعدم التدخل في السياسة.

ولفت إلى أن السلطات الصربية لم تمنح للاتحاد الإسلامي في صربيا أي رخصة لبناء مساجد منذ 47 عاما.