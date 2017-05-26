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26/5/2017 6:11:21 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- «أوبك» تمدد التخفيض 9 أشهر.. قطر: نتمسك بعلاقات خليجية متينة.. لا تجديد لإقامات الوالدين والإخوة والأخوات.. «خدمة المجتمع» بدلاً من السجن


26/5/2017  الآن - صحف محلية  4:07:52 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- «أوبك» تمدد التخفيض 9 ...
من الجريدة

الجريدة

«أوبك» تمدد التخفيض 9 أشهر

 قطر: نتمسك بعلاقات خليجية متينة

 الجارالله: مستعدون لاحتواء أي احتقان بين الأشقاء

 الانباء

لا تجديد لإقامات الوالدين والإخوة والأخوات

 تعديل «المشروعات الصغيرة» وفقاً للنظام الإسلامي

 الراي

«بلوك» على تجديد 11500 إقامة التحاق بعائل للوافدين

 «خدمة المجتمع» بدلاً من السجن

 870 مندوباً من 22 جمعية خيرية لجمع التبرعات في رمضان

 

أكدت مصادر برلمانية ان وزارة التجارة قامت بإدخال نظام التعامل الإسلامي مؤخرا على تعاملات قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قام باعتماد هذا المبدأ مع استمرار العمل بالنظام السابق على ان يتم تطبيق التوجه الجديد من خلال التعديل على القانون، خصوصا ما يتعلق بتحصيل الرسوم.من جانب آخر، استكملت لجنة البيئة في اجتماعها امس التحقيق في قضية نفوق الأسماك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة، ووعدت الهيئة العامة للصناعة بتقديم إفادة مكتوبة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير وسيكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل.وأمس، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها قانون الصندوق الوطني لتحسين بيئة الأعمال والتعديلات المقترحة عليه. وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف: تم الانتهاء من مناقشة 12 مادة من أصل 35 مادة يتكون منها القانون وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.


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