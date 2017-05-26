السبت...أول أيام رمضان

أكدت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية اليوم الجمعة ثبوت دخول شهر رمضان المبارك وعليه يكون غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1438 هجرية.

وتقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس هيئة الرؤية المستشار يوسف المطاوعة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الهيئة بالتهنئة الى حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى جميع المواطنين والمقمين والامتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهنئة واطيب التمنيات بحلول هذا الشهر الكريم.

ودعا المستشار المطاوعة المولى جلت قدرته ان يجعل هذا الشهر خير وبركة على الجميع وان يتقبل صيامهم وصالح اعمالهم ويعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن العزيز بمزيد من التقدم والازدهار.

وضمت اللجنة الى جانب المستشار المطاوعة وكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري ووكيل محكمة التمييز المستشار صالح الرقدان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.