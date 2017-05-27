المجلس الإسلامي: الإسلام ينتشر في الجزيرة بطريقة هادئة

شهد عدد المسلمين في دولة مدغشقر ارتفاعاً غير مسبوق في السنوات السبع الماضية، بحسب معلومات كشفت عنها مؤخراً وزارة الداخلية، حول إحصاء السكان للعام الجاري..

ومدغشقر، جزيرة في المحيط الهندي بمحاذاة القارة الإفريقية، يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليوناً، وفق تقديرات 2016 الرسمية.

وأوردت الداخلية أن نسبة المسلمين ارتفعت لتصل 15%، بعد أن كانت نحو 1% قيل سبع سنوات.

وقال جان جاك ريفانا (49 عاماً)، أحد سكان مدغشقر، واعتنق الإسلام قبل 15 عاماً، إنهاكان يتردد على الكنيسة الكاثوليكية وكنائس المذاهب الأخرى، قبل أن يقوده فضوله للبحث حول الإسلام.

وقال: 'وجدت فضائل كثيرة في الإسلام تتعلق بالحياة الاجتماعية، فضلاً عن الناحية الروحانية، وأشهرت إسلامي عن قناعة'.

وأكد ريفانا أنه يطبّق ما يقرؤه في القرآن الكريم، وقال: 'كنت أرافق أصدقاء السوء في فترة مراهقتي؛ لكنني اليوم تغيّرت، لأن تعاليم الإسلام لا تسمح باتباع سلوك سيئ'.

من جانبه قال رئيس المجلس الإسلامي في مدغشقر، أبو ذر سعيد أرسنة، إن الإسلام ينتشر في الجزيرة بطريقة هادئة، بفضل الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها جمعية مسلمي مدغشقر.

وأضاف: 'نقدم مساعدات إنسانية منتظمة في شهر رمضان، إلى جانب أداء فريضة الزكاة، كما نقدم مساعدات لمحكومين في سجون مختلفة بالجزيرة، ونسعى لمد يد العون للمتضررين من الكوارث الطبيعية'.

وأكد أرسنة، أن الجمعية، تنظم أنشطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، فضلاً عن فعاليات أخرى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنصة 'PLEROC' التي تجتمع مجموعات إثنية مختلفة تحت مظلتها، الأمر الذي يثير في الناس فضول التعرف إلى الإسلام واعتناقه.