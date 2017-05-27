لجنة 'الأسرى':انتصار يؤكد التفافهم حول حقهم

اعتبرت لجنة 'الأسرى'، التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنَّ التوصُّل لاتفاق بين المعتقلين المضربين عن الطعام، ومصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعد بمثابة انتصار للمعتقلين.



وقال ياسر صالح مدير مؤسسة مهجة القدس 'مقرّبة من حركة الجهاد الإسلامي'، في كلمة نيابة عن اللجنة، حسب 'الأناضول': ' نعلن عن انتصار أسرانا في معركتهم، ويؤسفنا أنَّه لا يوجد لدينا تفاصيل حول الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه، والذي سيتم الإعلان عن بنوده لاحقًا'.



وأضاف، خلال مؤتمر عقدته اللجنة في 'خيمة التضامن مع المعتقلين' وسط مدينة غزة: 'هذا الانتصار يؤكد التفاف الأسرى حول حقهم'.



وأشار صالح إلى أنَّ مصلحة سجون الاحتلال حاولت إفشال معركة الإضراب عن الطعام بكافة الطرق، إلا أنَّ التفاف الأسرى حول مطالبهم أفشل تلك المحاولات.



وعلَّق المعتقلون الفلسطينيون، إضرابهم عن الطعام صباح اليوم، بعد التوصُّل لاتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال، بحسب نادي الأسير الفلسطيني 'غير حكومي'.



وقال قدورة فارس رئيس النادي إنَّ المعتقلين توصَّلوا لاتفاق مع مصلحة السجون بتعليق الإضراب، مشيرًا إلى عدم توفّر معلومات بخصوص بنود الاتفاق.



وبدأ المعتقلون الإضراب عن الطعام، يوم 17 إبريل الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال.



وقاد الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، المعتقل منذ 2002.



وتعتقل إسرائيل أكثر 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.