الفالي حاول دخول البلاد بالتزوير!

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية رداً على ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المدعو محمد الفالي.. أن المذكور حاول الدخول إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي ببيانات مختلفة واسم مغاير.. لكن الأجهزة الأمني المختصة تمكنت من اكتشاف محاولة التلاعب وتم ترحيله على الفور في أقل من ٢٤ ساعة من محاولته لدخول البلاد.



وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم المسارعة إلى بث الشائعات وتداول الأخبار غير الصحيحة دون التثبت من مصادرها الحقيقية وتؤكد ان ابواب الادارة مفتوحة لاستقبال اي استفسار او تساؤل في الشأن الأمني.