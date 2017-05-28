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28/5/2017 1:12:39 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- ارتفاع عدد الناخبين إلى 519 ألفاً أغلبيتهم نساء.. إيقاف التقاعد الإجباري أمام «الخدمة المدنية».. الجراح: تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.. مصر تثأر لضحايا المنيا


28/5/2017  الآن - صحف محلية  12:10:24 AM
أبرز عناوين صحف الأحد:- ارتفاع عدد الناخبين ...
من الجريدة

 

الجريدة

«موديز»: الكويت قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

 ارتفاع عدد الناخبين إلى 519 ألفاً أغلبيتهم نساء

 «الميزانيات البرلمانية»: مهمات رسمية لرئيس «التعويضات» بلا مبرر

 الانباء

إيقاف التقاعد الإجباري أمام «الخدمة المدنية»

 «موديز» ترفع النظرة المستقبلية للكويت لـ«مستقرة»

 الراي

الجراح: تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية

 «السكنية» تنفي ظلم ... المرأة الكويتية

 فاتورة «الصحة» للكهرباء والماء ترتفع إلى 10 ملايين دينار

 النهار

مصر تثأر لضحايا المنيا

 «التحالف الدولي»: الكويت شريك مهم للقضاء على «داعش»

 



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