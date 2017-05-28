وفيات اليوم الأحد 28 مايو 2017

محمد حميدي محمد الختلان المطيري، 53 عاما، (شيع)، الرجال: الرقة، ق3، ش12، م185، تلفون: 66647743، 99808284، النساء: سعد العبدالله، ق9، ش903، م39، تلفون: 66550600

حصة صالح بشر الرومي، أرملة: يوسف مبارك بشر الرومي، 84 عاما، (شيعت)، الرجال: الدعية، ديوان الرومي، النساء: الدعية ق2 ش29 م3، تلفون: 65887772

شريفة مبارك سالمين، أرملة: سالم علي سالمين، 87 عاما، (شيعت)، الرجال: ديوان سالمين، بيان، ق5، ش2، ج3، م22، تلفون 66461269، النساء: العديلية ق2، شارع عبدالله النوري، ج23، م2، تلفون 22562443

عبدالله خالد سليمان الحمد، 66 عاما، (شيع)، الرجال: الشهداء، ق4، ش417، م17، تلفون 66620820، النساء: القرين، ق2، ش22، م25، تلفون: 25447621

إنا لله وإنا إليه راجعون