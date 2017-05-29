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29/5/2017 1:42:51 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- أزمة ميزانيات في الأفق.. الأمير وولي العهد وأبناء الأسرة يستقبلون المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.. فريق حكومي للتنسيق مع لجنة استجوابي المبارك.. 8 مخالفات جمع تبرعات في أول أيام رمضان


29/5/2017  الآن - صحف محلية  1:21:17 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- أزمة ميزانيات في ...
من الجريدة

الجريدة

أزمة ميزانيات في الأفق

 الأمير وولي العهد وأبناء الأسرة يستقبلون المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك

 لا قطع للمياه عن المتأخرين في السداد خلال رمضان

 الانباء

فريق حكومي للتنسيق مع لجنة استجوابي المبارك

 «التركية»: وجهات مباشرة جديدة إلى أزمير وأنطاليا وبودروم وطرابزون

 الراي

مكافآت وبدلات المدرسين الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف... «تلحلحت»

 الصبيح لـ «الراي»: مستمرٌ صرف دعم العمالة للعاملين في «الخاص»

 8 مخالفات جمع تبرعات في أول أيام رمضان

 النهار

الصبيح: لا وقف لدعم العمالة الوطنية

 الداخلية اتخذت الإجراءات والمطير تسرع في التهديد بالاستجواب

 


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