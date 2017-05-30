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30/5/2017 12:42:58 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة توجه «الداخلية» لإعادة الجناسي إلى العوائل السبع.. التعليم والعلاج والجوازات لـ «البدون» حملة إحصاء 65.. أبناء «المحروسة» تصدّروا أوائل الثانوية.. «الداخلية»: نشر 3 آلاف رجل أمن لحماية دور العبادة


30/5/2017  الآن - صحف محلية  12:05:17 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة توجه ...
من الجريدة

الجريدة

الحكومة توجه «الداخلية» لإعادة الجناسي إلى العوائل السبع

 «Delivery Hero» تشتري «كاريدج»

 العجمي لـ الجريدة.: 10 خزانات للغاز المسال في مصفاة الأحمدي بتكلفة 156 مليون دينار

 الانباء

الفارس: لا رفع لنسب القبول بالجامعة و«التطبيقي» وماضون في تثبيت مديري المناطق

 التعليم والعلاج والجوازات لـ «البدون» حملة إحصاء 65

 الراي

استرداد أموال «مدّعي الإعاقة» من حساباتهم المصرفية... بلا استئذان

 تجميد 730 وظيفة لغير الكويتيين من أول يوليو 2017

 أبناء «المحروسة» تصدّروا أوائل الثانوية

 النهار

«الداخلية»: نشر 3 آلاف رجل أمن لحماية دور العبادة

 «أولويات المواطنين».. خارطة طريق الدور المقبل

 


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