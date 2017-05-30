أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة توجه «الداخلية» لإعادة الجناسي إلى العوائل السبع.. التعليم والعلاج والجوازات لـ «البدون» حملة إحصاء 65.. أبناء «المحروسة» تصدّروا أوائل الثانوية.. «الداخلية»: نشر 3 آلاف رجل أمن لحماية دور العبادة

الجريدة

الحكومة توجه «الداخلية» لإعادة الجناسي إلى العوائل السبع

بعد نحو أسبوع على إقرارها في المداولة الأولى، علمت 'الجريدة' من مصادر وزارية مطلعة، أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي أمس، تقرير 'لجنة الجناسي' الأول في المداولة الثانية المتضمن إعادة الجنسية إلى أسرة البرغش، ومنحها لأسر الخثية، وشماس، والربيعة، وأكبر والعتيبي، إضافة إلى العنزي، مبينة أن المجلس وجه وزارة الداخلية لتنفيذ القرار.وفي الاجتماع نفسه، قرر المجلس تكليف وزارة الأشغال سرعة اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهات الحكومية ذات الصلة، لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبنى رقم (2).ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، وقرر تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية لها قبل توزيعها على نقاط البيع بالسوق المحلي، والتنسيق بهذا الشأن مع وزارات الشؤون، والمالية، والداخلية، والصحة، إضافة إلى بلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والإدارة العامة للجمارك، والجهات التي تراها مناسبة.

«Delivery Hero» تشتري «كاريدج»

وافقت شركة «Delivery Hero» الألمانية التي تمتلك العديد من منصات طلب الطعام عبر الإنترنت، على شراء منصة توصيل الطعام «كاريدج» في الشرق الأوسط، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية حتى الآن.وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة، نيكلاس أستبرغ، إن الاستحواذ على «كاريدج « سيعزز مكانة «Delivery Hero» وفرص نموها في الخليج والمنطقة.

العجمي لـ الجريدة.: 10 خزانات للغاز المسال في مصفاة الأحمدي بتكلفة 156 مليون دينار

قال مدير عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي محمد العجمي، إن «مشروع خزانات الغاز الشمالية يعتبر من أهم المشاريع الحيوية لمصفاة ميناء الأحمدي، حيث إنه يوفر السعة التخزينية للغاز المسال، بما يسمح بزيادة الإنتاج العام لدولة الكويت من الغاز»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يتيح لشركة نفط الكويت تزويد مصانع الغاز في المصفاة بكميات إضافية من الغاز المصاحب، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المنتجات من البروبين والبيوتين، وبالتالي زيادة في التصدير، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والأرباح لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة» وأشار العجمي في حوار لـ»الجريدة»، خلال جولة خاصة للتعرف على المشروع، إلى أنه «في الوقت الحالي، حسب ما هو متاح، يتم تصدير باخرة واحدة فقط، ويكون التصدير متتالياً، ومتى ما تم الانتهاء من المشروع فإنه سيكون بمقدور الشركة تصدير منتجات الغاز إلى باخرتين مختلفتين في نفس الوقت».وأضاف أن «المشروع يتكون من 10 خزانات للغاز المسال مناصفة بين منتجي البروبين والبيوتين، تم بناؤها من خلال المشروع، وتتكون من 5 خزانات لغاز البروبين، و5 لغاز البيوتين، وتبلغ سعة الخزان الواحد 72 ألف متر مكعب من الغاز، ما يعادل 450 ألف برميل، مما سيجعل المشروع يوفر 2.250.000 برميل زيادة للمنتج الواحد»، موضحا أن المقاول الرئيسي للمشروع شركة «جي اس» الكورية للهندسة والإنشاءات، وتبلغ قيمة عقد المشروع 156 مليون دينار.ولفت العجمي إلى أنه سيتم استخدام تقنية جديدة لأول مرة في الكويت في هذا المشروع، وهي مضخات التحميل الغاطسة في داخل الخزان، التي أصبحت التقنية المستخدمة عالميا في مجال خزانات الغاز، وهذه المضخات لها استخدامات متعددة، أهمها تزويد أرصفة التصدير بمعدل تدفق عال، مضيفا أن «المشروع يتكون من مضخات وخطوط تزويد مصانع الشعيبة وأم العيش التابعة لشركة ناقلات النفط، كما يحتوي على وحدة إنتاج النيتروجين بكفاءة إنتاج عالية ستخدم وحدتي تخزين الغاز بشقيها الشمالي الجديد والجنوبي القديم».وحول الجوانب الفنية للمشروع قال «نظرا لطبيعة الغاز المسال، الذي يعد من الغازات المتطايرة متى ما تعرض للحرارة والضغط الجوي، فإنه يتبخر مباشرة، مما يؤدي ارتفاع ضغط الخزانات، لذلك تم وضع نظام خاص يقوم بتبريد الغاز قبل تخزينه».وأضاف «كما أنه يوجد أيضا نظام يقوم بضغط وتكثيف الغاز في حالة تبخر كميات من الغاز، ومن ثم يتم إرسالها إلى وحدة التبريد قبل أن تتم إعادتها إلى الخزان، وهذا النظام خاص لخزانات غاز البروبين، فضلا عن نظام يقوم بتبريد وتكثيف غاز البيوتين من خلال تبريده بواسطة غاز البروبين».وأشار إلى أنه تم وضع أنظمة كاشفة للغاز في جميع أنحاء الوحدة، للكشف عن التسرب مبكراً، حتى تتم السيطرة عليه في أسرع وقت، وأما في حالة الحريق فقد تم تجهيز شبكة مياه لمكافحة الحريق حول جميع معدات الوحدة وخزاناتها.من جهته، قال رئيس فريق عمليات المنطقة (9) في مصفاة الأحمدي فالح المطيري، إن «مشروع خزانات الغاز المسال تهدف إلى الزيادة المتوقعة للانتاج من خط الغاز الرابع، إضافة إلى الخط الخامس، وتضم الحظيرة 5 خزانات للبيوتان، و5 للبروبان، حيث كان لدينا 6 خزانات قديمة تمت إزالتها حسب نطاق عمل المشروع».وتم بناء الخزانات الـ10، وتبلغ سعة كل خزان 72 ألف متر مكعب من الغاز، وهناك 9 كمبروسرات للتبريد، ومحطتان ثانويتان لتعزيز الكهرباء, و»ستلايت هاوس»، وهو عبارة عن مركز للتحكم بالآلات الدقيقة في موقع المشروع.وأشار المطيري إلى أن الخزانات صممت بتقنية جديدة، حيث جرى رفع الخزانات عن الأرض مترين ونصف المتر، وهذا وفر علينا وضع سخانات كهربائية التي تمنع تكون الجليد والرطوبة، للحد من التآكل الناتج عن الصدأ، وهذه العملية ستقلل الصيانة الدورية بحيث تتم عملية التبادل الحراري مع الجو بشكل تلقائي.وتم بناء الخزانات بتقنية ذات جدارين لتتحمل الضغط العالي، وهي أيضاً مقاومة للكوارث الطبيعية والحرارة، ويتم عزلها حرارياً بمواد تراعي ظروف المنتجات والجو على مدار العام، متوقعا ان يتم تشغيل المشروع خلال الربع الثالث من هذه السنة.من جانبه، قال كبير مهندسي مشروع الخزانات محمد المهندي إن الحصول على الغاز سيتم من مصنع الغاز في مصفاة ميناء الاحمدي، ومن الخطوط الاول والثاني والثالث والرابع، اضافة الى الخط الخامس مستقبلا، موضحا أن مساحة موقع المشروع في ميناء الاحمدي تبلغ 3500 متر مربع.وأشار المهندي إلى أن عدد العمالة التي شاركت في المشروع من قبل المقاول وصل الى 3800 عامل، اما العمالة من الشباب الكويتيين فوصل عددها الى 26، وجار تدريب 30 عاملاً جديداً من الكويتيين لهذا المشروع.من جهته، أوضح فراج المشوط، مراقب الوردية الذي تكفل خلال الجولة بشرح التكنولوجيا المستخدمة وكيفية التعامل معها، بعض الجوانب الفنية للخزان، حيث تم تركيبه على قاعدة مؤلفة من 212 عمودا بعمق 20 مترا تحت الارض، وهي تقنية جديدة بالشركة.وأشار المشوط إلى «الاستفادة من هذه الخبرة بطريقة التعامل مع انشاء صبات خرسانية، وإجراء اختبارات المتانة عليها بهذا العمق، كما تم التغلب على مصاعب جمة اثناء التنفيذ، منها وجود مياه تحت الارض، وفي بعض الاحيان واجهتنا صخور أدت الى توقف المعدات وتلف الحفار، مما استدعى توفير فريق صيانة جاهز لعمليات الاصلاح باسرع وقت ممكن».وقال ان زيادة السعة التخزينية للغاز في حظيرة خزانات الغاز المسال الشمالية في ميناء الاحمدي تصب في مصلحة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية خصوصا والكويت عموما، وهو ما يحافظ على دور الكويت الريادي في مجال استخدام وتصدير الغاز، وهي من الاهداف الرئيسية لهذا المشروع.

الانباء

الفارس: لا رفع لنسب القبول بالجامعة و«التطبيقي» وماضون في تثبيت مديري المناطق

نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس رفع نسب القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكدا قدرة الجامعة على استيعاب كل الطلبة الخريجين لهذا العام.وأشار الفارس، في المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن نتائج الثانوية العامة أمس، إلى أنه أيضا لن يتم تغيير عدد البعثات الداخلية والخارجية ولكن الاعداد ستكون كالعام الماضي وفقا لما هو متاح من قبل وزارة التعليم العالي والميزانية المتاحة.وعن انخفاض نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي قال الفارس ان الاجراءات الصارمة التي فرضتها وزارة التربية على لجان الاختبارات ومتابعة وسائل الغش المختلفة وتشديد اجراءاتها لضمان عدم تسريب الاختبارات وتغيير آلية التقويم من نظام ٤ فترات الى فترتين قد تكون ضمن اسباب تغيير نسب النجاح لهذا العام.وفيما يتعلق بقرار تثبيت مديري المناطق التعليمية قال الفارس: اننا ماضون في الاجراءات وسنعلنها فور الانتهاء منها وفي وقتها.وأهدى الفارس صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده نتائج الثانوية العامة وتفوق الطلبة وانجازهم، لافتا الى أن هذه النتائج تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للتعليم وكذلك ما تقدمه حكومة الكويت ممثلة في وزارة التربية ودعم الحكومة لوزارة التربية لانجاح سياستها واهدافها والذي اثمر تخريج طلبة متفوقين يستطيعون دخول معترك الحياة وخدمة الوطن في شتى المجالات، متمنيا للطلبة الناجحين كل التوفيق.كما تقدم بالشكر للعاملين في وزارة التربية وجهودهم الجبارة في تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، شاكرا المعلمين والمعلمات على ما بذلوه من معلومات وبيئة مدرسية ومديري المدارس ومسؤولي التربية.

التعليم والعلاج والجوازات لـ «البدون» حملة إحصاء 65

وافقت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين تمنح البدون من حملة إحصاء ١٩٦٥ حق التعليم والعلاج واستخراج جوازات السفر.وأكد رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري في تصريح صحافي، موافقة اللجنة بالإجماع على السماح لأبناء من يحمل إحصاء ٦٥ بالدراسة في مدارس التعليم العام أسوة بأبناء الكويتيات والعسكريين.وقال عضو اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح صحافي: إن اللجنة حرصت من خلال تمرير هذه المقترحات على تسهيل إجراءات تلقي الخدمات وحفظ الحقوق التي تقدمها الدولة لتلك الفئة.وأوضح عبدالله أن من ضمن هذه الحقوق قضية الحج والعمرة، حيث اجتمعت اللجنة وممثلو وزارة الخارجية الذين نقلوا وجهة نظرهم بأن الضوابط الموجودة مطلوبة من الخارجية السعودية. وطالب أبل وزارة الخارجية باستمرار بحث معوقات أداء البدون للحج والعمرة مع نظيرتها السعودية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاقتراحات برغبة بشأن التعليم لحملة إحصاء ٦٥ وجوازات السفر وغيرها تمت الموافقة عليها.

الراي

استرداد أموال «مدّعي الإعاقة» من حساباتهم المصرفية... بلا استئذان

يبدو أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حسمت أمرها، وقررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لاسترداد المديونيات المسجلة على مدّعي الإعاقة. .فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «الهيئة» بدأت بتحركات فعلية أخيراً لاسترداد هذه الأموال من الحسابات المصرفية لمدّعي الإعاقة، غامزة خلال اجتماع عقدته مع البنوك من قناة المادة (17) من الدستور، والتي تنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».وكشفت المصادر أن «الهيئة» طلبت من المصارف تحويل أرصدة من ثبت لديها ادعاؤهم الإعاقة إلى حسابها، بما يغطي الأموال التي تأكد حصول هؤلاء عليها دون وجه حق، وذلك بموجب إشعار مطالبة تحويل صادر منها، ما يعطيه صفة الوجوب، ويعفي البنوك من الحاجة القانونية للحصول على موافقة صاحب الحساب المسبقة على إجراء التحويل.وبيّنت المصادر أن «الهيئة» أكدت أنه في إطار تقويمها لبعض ملفات المعاقين، ومساعيها لاسترداد مديونيتها المتمثلة في ما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة، بإنه يتوجب على البنوك التعاون معها بتحويل مطالباتها (إن وجدت) من أرصدة المخالفين المصرفية.وشدّدت «الهيئة» على أنها تسعى لاسترداد المديونيات المترتبة على المخالفات التي تتعلق بفتح ملفات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، فضلاً عن تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بـ «الهيئة» إلى جانب استمرار بعض الحالات في صرف مستحقاتهم رغم وفاة ذوي الاحتياجات.وأفادت «الهيئة» بأنها ستزوّد المصارف بقائمة مدّعي الإعاقة، والذين حصلوا على مستحقات دون استحقاق لاحقاً، والمديونية المترتبة على كل منهم، على أن يتم استقطاع المبالغ المحددة في تاريخ هذه الكشوف من حساباتهم وتحويلها إلى حساب «الهيئة».ووفقاً للاتفاق المبدئي الذي تم بين الطرفين، لن ينسحب إجراء التحويل على الأموال التي تدخل حساب المخالف بعد تاريخ الكشف الذي ستزود البنوك به، إذ إن الإجراء يقتصر حتى الآن على المبالغ الموجودة فعلياً في حسابات المخالف حتى تاريخ الطلب.وهذا يعني مصرفياً أنه لن يتم تجميد حساب العميل أو حجز أي أموال إضافية عن الواردة في كشوفات «الهيئة» في حال وجود مبالغ إضافية، أما إذا كان الرصيد أقل من المطلوب، فسيتم الاكتفاء بتحويل المبلغ المتاح إلى «الهيئة».ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «الهيئة» تعتزم تصعيد إجراءات استرداد أموالها لتشمل الأوعية الادخارية وحسابات الأسهم أم سيقتصر على الحسابات الجارية؟ورغم عدم إفادة «الهيئة» بأي أرقام محددة بخصوص حجم تجاوزات الملفات المخالفة، وكلفتها على المال العام، إلا أنها نوهت بأن إجمالي المبالغ المحوّلة لحسابات أصحاب الإعاقات تصل لنحو 9 ملايين دينار شهرياً، وأن الاسترداد المالي الذي تسعى إليه من مدّعي الإعاقة يشمل رقماً «صعباً» من هذه الأموال، دون ذكر نسبة معينة.

تجميد 730 وظيفة لغير الكويتيين من أول يوليو 2017

ستة مليارات و692 مليون دينار، حصة الباب الأول (الرواتب والأجور) من ميزانية العام 2017/ 2018، منها 600 مليون دينار (أي ما يعادل ملياري دولار تقريباً) رواتب للوافدين الذين بلغ عددهم 92697 مقابل 224054 كويتياً.ولحظت الميزانية التي أحالتها وزارة المالية على لجنة الميزانيات البرلمانية تطبيق سياسة الإحلال على 730 وظيفة من فئة غير كويتي، ورد عليها تحفظ في الميزانية اعتباراً من أول يوليو 2017.وأعلنت وزارة المالية أن الإيرادات في ميزانية العام 2017 / 2018 تقدر بـ 13 مليارا و324 مليوناً و255 ألف دينار، مع تخصيص مليار و332 مليوناً و435 ألف دينار لاحتياطي الأجيال القادمة.وقدرت الوزارة، في مذكرتها الإيضاحية التي أحالتها إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، وحصلت «الراي» على نسخة منها، قدّرت المصروفات بمبلغ 19 ملياراً و900 مليون دينار، موزعة على ثمانية أبواب، وقدرت العجز الناجم عن زيادة المصروفات على الإيرادات بسبعة مليارات و908 ملايين دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة.ومثّلت الإيرادات النفطية غالبية الإيرادات، وسجلت تقديرات السنة المالية 2017 / 2018 مبلغ 11 ملياراً و710 ملايين و724 ألف دينار، بزيادة عن ميزانية العام 2016/ 2017 بلغت 3 مليارات و87 مليوناً و339 ألف دينار، على أساس 45 دولاراً سعراً لبرميل النفط وفق حصة الكويت المقررة في «أوبك» بواقع 2.8 مليون برميل يومياً، مع خصم تكاليف الإنتاج البالغة مليارين و309 ملايين دينار.وسجلت إيرادات الضرائب والرسوم التي تشمل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على مجموع الرواتب والأجور وعلى الملكية والسلع والخدمات والتجارة 494 مليوناً و834 ألف دينار بزيادة مقدارها 19 مليون دينار.وبلغت اعتمادات الباب الأول (الرواتب والأجور) 6 مليارات و692 مليون دينار مقابل 6 مليارات و401 مليون في العام الذي سبق.وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه على الرغم من أن الجهات الحكومية قدرت الميزانية بمبلغ 7 مليارات و88 مليون دينار، غير أن وزارة المالية خفضت المبلغ.وبلغت جملة الوظائف المدرجة في الباب الأول للسنة المالية 2017/ 2018 عدد 371437 وظيفة، شغل الكويتيون 224054 منها و92697 لغير الكويتيين.وبلغت اعتمادات وظائف الكويتيين المالية 4 مليارات و396 مليون دينار، فيما بلغت اعتمادات غير الكويتيين 600 مليون دينار بنسبة 9 في المئة من الاعتمادات المالية. وبلغ عدد وظائف غير الكويتيين المشمولين بسياسة الإحلال المطلوب تجميدها في الميزانية 730 وظيفة.وتتلخص أهم ملامح اعتمادات الباب الأول بتخصيص مبلغ 143 مليون دينار من الاعتمادين التكميليين الأول والثاني لتعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وتلك المتوسطة، وتعيين غير حملة المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات الوزارات والإدارات الحكومية.وخُصّص مبلغ خمسة ملايين دينار من الاعتماد التكميلي الثاني لتعيين غير الكويتيين في الوظائف التي تتسم بالطابع الفني أو الندرة والحاجة الملحة.

أبناء «المحروسة» تصدّروا أوائل الثانوية

بنكهة تفوق مصرية، تصدّر أبناء النيل المراكز الأولى في نتائج الثانوية للعام الدراسي 2017/2016، حيث جاءت الطالبة وفاء سعيد من ثانوية الفروانية بنات في المركز الأول على القسم العلمي بنسبة بلغت 99.94 في المئة، وحصلت الطالبة من ثانوية النجاة الأهلية رغد محمد فواز (أردنية) على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة بلغت 99.38 في المئة.وعلى صعيد الطلبة الكويتيين، حصلت الطالبة من ثانوية بيان للبنات منيرة الغريب على المركز الأول في القسم العلمي بنسبة 99.77 في المئة، وجاءت الطالبة حصة خالد العصيمي في المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة 99.29 في المئة على الكويتيين، والثانية على مستوى الكويت، فيما حصل الطالب علي عثمان علي على المركز الأول في التعليم الديني بنسبة بلغت 99.20 في المئة.وحصد الطلبة المصريون المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي، فإضافة إلى الأولى على مستوى الكويت وفاء إبراهيم، حلّ ثانياً الطالب مصطفى محمود، وثالثاً الطالبة ندى حويدق، ورابعاً الطالب أحمد سعد، وخامساً الطالب احمد سليمان، وخامساً مكرراً الطالبان أسعد نبيل حنا، وآية أيمن الفقي، وثامناً مكرراً الطالبان اياد السيد زبادي وآية حسن السيد محمد، وعاشراً مكرراً الطالبان محمد صلاح محمد وهبة يحيى السنطاوي.واعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أمس نتائج الثانوية للعام الدراسي 2017/2016 معلناً عبور 29078 طالباً وطالبة طريق النجاح في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني من أصل 37217 طالباً وطالبة تقدموا إلى اختبارات الثانوية العامة، بنسب نجاح عامة بلغت في القسم العلمي 80.35 في المئة، وفي الأدبي 75.60 في المئة، فيما بلغت في المعهد الديني 75.65 في المئة.وكشف الفارس عن تحديد مقاعد البعثات الداخلية والخارجية للطلبة كما في العام الدراسي الفائت وفقاً لما هو متاح من قبل وزارة التعليم العالي والميزانية المتاحة، نافياً رفع نسب القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكداً قدرة الجامعة على استيعاب الطلبة الخريجين كافة لهذا العام.وشهدت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي انخفاضاً ملحوظاً في نسب النجاح العامة، حيث انخفضت النسبة في القسم العلمي من 87.26 في المئة خلال العام الفائت إلى 80.35 في المئة خلال العام الحالي، وفي الأدبي من 86.3 في المئة إلى 75.60 في المئة، وفي الديني من 78.9 في المئة إلى 75.65 في المئة، وذلك وفق ما برره الوزير بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها وزارة التربية على لجان الاختبارات، ومتابعة وسائل الغش المختلفة وتشديد إجراءاتها لضمان عدم تسريب الاختبارات.

النهار

«الداخلية»: نشر 3 آلاف رجل أمن لحماية دور العبادة

نشرت وزارة الداخلية اكثر من 3000 رجل امن لتأمين المساجد والحسينيات والأسواق، وكشف مصدر مطلع لـ«النهار» عن استنفار مختلف القطاعات الميدانية للوزارة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين الأسواق والمجمعات التجارية ومراقبة الشوارع والتقاطعات الرئيسة.وأشار الى تجهيز غرفة عمليات مشتركة بين الداخلية والأوقاف خلال العشر الأواخر من رمضان لمراقبة الاماكن المحيطة بالمساجد والحسينيات عبر الكاميرات.من جانبه اكد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان الأوقاف استنفرت كل طاقاتها وجهزت 26 مركزا لاستقبال المصلين في التراويح والقيام. وقال في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية للمساجد ان وزارة الأوقاف لا تألو جهدا ولا تترك طريقا الا وسلكته لخدمة المصلين، مشيرا الى اعداد جدول بالمحاضرات والدروس الدينية. وأشار الى تنظيم العديد من حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المصلون اثناء اداء صلاتهم. وقال ان الوزارة وضعت غرف متابعة لاستقبال شكاوى المصلين وملاحظاتهم في كل محافظة بالاضافة الى مواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

«أولويات المواطنين».. خارطة طريق الدور المقبل

وسط بقاء السلطتين في مأزق الميزانيات المرفوضة دون آلية توافقية لمعالجتها حتى الأمس، يسعى عدد من النواب للمسارعة إلى تهيئة الأجواء لفض دور الانعقاد في اول خميس من شهر يونيو المقبل. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لـ النهار إن استقصاء الرأي العام الذي قام به مجلس الأمة من أجل تحديد أولويات المواطنين، من المحتمل عرض نتائجه نهاية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من ملفات الميزانيات.وفي شأن متصل، قال مصدر برلماني لـ النهار إن نتائج الاستقصاء التي يجري تحليلها الآن، ستجنب جدول أعمال المجلس ولجانه محاولات الإغراق بقضايا بعيدة عن أولويات المواطنين ما يسبب خيبة أمل شعبية عند الرأي العام من أعمال المجلس.ولفت إلى أن الأولويات الجديدة، تعد خارطة طريق المجلس في دور الانعقاد المقبل، ليعمل النواب والحكومة على أثرها في تقديم مقترحات ومشروعات قوانين محددة على ما سواها، وتركيز جهودهم في اتجاهها. من ناحيته، أعلن النائب خليل أبل أن استجواب وزير التربية قائم والتراجع عنه مشروط بالإصلاح، والوزير لديه فترة الصيف لمعالجة الملاحظات. وأوضح أن هناك فوضى عارمة بالنسبة للتعليم وعلاقته بمخرجات سوق العمل، مؤكداً أن مسؤولي وزارة التربية عاجزون، وأنهم موجودون داخل صندوق لا يستطيعون التفكير خارجه.من جانبه، أكد رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية ناصر الدوسري موافقة اللجنة على السماح لأبناء من يحمل إحصاء 65 بالدراسة بالتعليم العام. كما أقرت عددا من الاقتراحات التي تمنحهم حق العلاج واستخراج جوازات السفر.بدوره، تقدم النائب أسامة الشاهين وعدد من النواب باقتراح بقانون لتحصين المساعدات الاجتماعية وحظر تعديلها إلا بالزيادة اضافة إلى السماح بازدواجها. وأوضح أن المقترح جاء بعد ورود أقاويل عن نية الحكومة تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية.