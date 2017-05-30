العراق ..قتلى بتفجير انتحاري في الكرادة وسط بغداد

قالت مصادر في الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء ان حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة بغداد يوم امس الاثنين أرتفعت الى 18 قتيلا و77 جريحا.

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بجانب دائرة التقاعد العامة القريبة من جسر الشهداء أرتفعت الى سبعة قتلى بينهم شرطيان و30 مصابا.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة أمس الاثنين أرتفعت الى 11 قتيلا و47 جريحا بينهم نساء واطفال.