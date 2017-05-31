أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة لن تغير ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث».. أمير قطر يصل اليوم إلى البلاد في زيارة أخوية.. دراسة الطيران ... على حساب الحكومة

الجريدة

الحكومة لن تغير ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الحكومة لن تقدم إلى المجلس اليوم ميزانيتين جديدتين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث، بل سترفع إليه السابقتين المرفوضتين، مبينة أن رفض النواب لهما في الجلسة السابقة لم يكن لاعتراضات فنية على الأرقام المذكورة فيهما، بل بسبب ملاحظات الجهات الرقابية.وقالت المصادر إن النقاش النيابي لم يشهد اعتراضاً على بنود الميزانيتين، بقدر ما كانت الاعتراضات على التعيينات الوظيفية وبعض الإجراءات الإدارية، بالتالي فليس لدى الحكومة ملاحظات تعدل على ضوئها أرقام الميزانيتين، مشيرة إلى أن النقاش السياسي طغى على الجانب الفني.وأضافت أن ملاحظات الجلسة السابقة كانت على الحساب الختامي لـ«التأمينات» و«الأبحاث»، لا على الميزانيتين، لكن لأن التصويت كان موحداً على الأمرين «فقد ترتب على ذلك رفض الميزانيتين»، مبينة أن الحكومة بعد ملاحظتها لتصويت النواب، طلبت فصل التصويت على الحساب الختامي عن الميزانية الجديدة، وهو ما حدث في الميزانيات اللاحقة، إذ تم رفض الحساب الختامي وإقرار الميزانيات.يذكر أن لجنة الميزانيات طلبت تقديم ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث» مجدداً، بعد رفضهما في التصويت، في حين حذر النائب رياض العدساني، وهو عضو في اللجنة، الحكومة من إعادة تقديم الميزانيتين بنفس الأرقام، معتبراً ذلك «عبثاً حكومياً».

المجلس و«الميزانيات»... «عكس عكاس»

جاء قرار مجلس الأمة برفض ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي، عكس قرار لجنة الميزانيات البرلمانية، التي وافقت عليهما، بينما وافق المجلس على ميزانيات أخرى رفضتها اللجنة.أما رفض المجلس ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية، فجاء منسجماً مع رفض اللجنة لها، لعدم جدية المعهد في تصويب الملاحظات الرقابية.

«المركزي» يطرح سندات بقيمة 360 مليون دينار

في إطار تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي، أمس، سندات للمصارف المحلية والعاملة وفق أحكام الشريعة بـ360 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، بلغ حجم الإقبال عليها نحو 973 مليوناً.وأتاح 'المركزي' عائداً على الإصدار نسبته 1.625%، تشجيعاً للبنوك، مما يعكس وفرة السيولة في القطاع، لا سيما أن معدلات النمو شهدت آخر 3 أشهر نمواً طفيفاً.وكشفت مصادر مطلعة أن وفرة السيولة دفعت مصارف إلى عرض خطوط ائتمان لعدد من الشركات الكبرى المدرجة، موضحة أن هناك بنوكاً قدمت عروضاً تمويلية بأسعار تنافسية سواء من الداخل أو الخارج، بما يتناسب مع احتياجات الشركات.وبلغ حجم الودائع لدى القطاع بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 41.9 مليار دينار، إذ ارتفعت إيداعات القطاع الخاص نحو 4 مليارات دينار من 31.119 إلى 35.058 ملياراً.وأشارت المصادر إلى أن هناك شركات مركزها المالي قوي، ويمكنها الحصول على التمويل، غير أن الفرص المتاحة، سواء في السوق المالي أو العقاري، غير مشجعة، وفي المقابل توجد شركات لديها أصول وترغب في التخارج منها، إلا أنها لم تحصل على التقييم المناسب والسعر العادل، مما يباعد بين قوى العرض والطلب، ويجمد عمليات التمويل والتخارج.

الانباء

أمير قطر يصل اليوم إلى البلاد في زيارة أخوية

يصل إلى البلاد اليوم الأربعاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة أخوية للبلاد يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

دعم حكومي للمشاريع المنزلية المنتجة

بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتسهيل متطلبات العمل للشباب، تعمل الجهات المختصة كخلية نحل لإنجاز دراسة إصدار التراخيص المنزلية.وفي هذا الإطار كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطوة الأولى لإصدار التراخيص المنزلية ستكون للمشاريع القائمة المنتجة وذلك بعد قيام الجهات المختصة بتفقد مواقع هذه المشاريع والتأكد من توافر الضوابط والإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة بكل نشاط على حدة.وأوضحت المصادر أن الباب سيكون مفتوحا أيضا للراغبين الجدد في تقديم أفكار لمشاريع جديدة حسب القائمة المتفق عليها.وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن التنسيق مع الجهات التي تم وضع قائمة لأنشطة مشاريع مرتبطة بها لتقوم هذه الجهات بمراجعة قوائم الأنشطة للتأكد من دقة وصحة اختيارها إلى جانب وضع الضوابط والأطر التنظيمية والقانونية التي تكفل حماية المبادر حسب كل نشاط، فضلا عن إمكانية استحداث أفكار أخرى. وقالت المصادر إن الحكومة ستقدم الدعم المالي والفني والتنظيمي والقانوني ومتطلبات الأمن والسلامة للمواقع المنزلية المخصصة الآن لإدارة وإنتاج هذه المشاريع المنتجة. وأوضحت أن الدعم سيقدم من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة، إلى جانب الجهات المختصة كالبلدية والتجارة والإطفاء وغيرها، لافتا إلى أن اقتراح تقديم الدعم من خلال البنوك يثقل كاهل المبادرين خصوصا الشباب حديثي التخرج حتى وان كان بشروط ميسرة.وردا على سؤال حول الضوابط والشروط للموافقة على المشاريع، أجابت المصادر: هناك شروط عامة وهناك شروط حسب نوع النشاط ومدة الترخيص من سنة الى 3 سنوات وحول رسوم التراخيص، قالت: قدمنا رؤيتنا أن تكون مجانية أو برسوم رمزية جدا- لتأكيد الجدية - لأن أغلب الراغبين في تقديم مثل هذه الطلبات من منتظري الوظيفة الحكومية ونحتاج إلى أن نجذبهم للانخراط في العمل الخاص.وعن نوعية الفئات التي يسمح لها بالحصول على ترخيص لمزاولة المشاريع المنزلية، قالت المصادر: من حق كل مواطن الحصول على ترخيص كما في الحالات العادية بشرط توافر الشروط التي سيتم إعلانها، ونأمل استفادة الشباب والشابات منتظري الوظيفة الحكومية، والنساء كبيرات السن من غير حاملات الشهادات العلمية ومسجلات الآن على قوائم انتظار التوظيف الحكومي، وغيرهم.وكان جهاز إعادة الهيكلة قد اقترح صرف دعم العمالة للشباب الذين يحصلون على تراخيص بأعمال منزلية.

الراي

تحرك نيابي لإلغاء قرار حرمان الوالدين والإخوة من «الالتحاق بعائل»

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن تحرك نيابي مقبل، ضد قرار وزارة الداخلية اقتصار الالتحاق بعائل على الزوجة والأولاد فقط، وحرمان الوالدين والإخوة منه، والعودة مجدداً إلى الوضع السابق، واصفاً القرار الجديد بأنه «غير إنساني»، ودعا إلى ايجاد بديل عن تجنيس أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، بمنحهم بطاقة تتيح لهم الحصول على الامتيازات كافة.وذكر الطبطبائي أن قرار حصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء «سيتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة في الكويت»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً تمنح جنسيتها لمن يعيش على أرضها لزمن محدد، ونحن نقول اعطوهم حق الاقامة على أقل تقدير، وعموماً فإن هذا الملف سيتم بحثه في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، لدراسة أسبابه وآلية معالجته».وفضل الطبطبائي منح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين بطاقة تتيح لهم الحصول على كامل الامتيازات بدلا من التجنيس، موضحاً أن هناك اقتراحات تطالب بتجنيس أبناء الكويتيات، وقد لا تمر وهي تحتاج إلى وقت، والقانون يعطي صفة جوازية لتجنيس ابناء الكويتية في حال توفي زوجها أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً، وتمضي السنوات وقد لا يحصل الأبناء على الجنسية وتزداد المعاناة، ومن وجهة نظري أرى ان بديل تجنيس ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين يكون في منحهم المزايا والحقوق المدنية والاجتماعية ما عدا الجنسية، مع جواز سفر كويتي من دون ذكر الجنسية الكويتية وقبولهم في المدارس والجامعات وتوظيفهم.ودعا الطبطبائي إلى منح البطاقة إلى أبناء الكويتيات كافة، سواء كن أرامل أو مطلقات أو على ذمة أزواجهن، معلناً «نحن تقدمنا باقتراح قانون بمنح البطاقة على أن تكون مفتوحة دون تحديد سن معينة لسحبها، ويستفيد منها ابن أو ابنة الكويتية ما دام مقيماً في الكويت، سواء من فئة غير محددي الجنسية أو من جنسية خليجية أو عربية».وطالب الطبطبائي بمنح الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حق الرعاية السكنية «طالما أن لدى الكويتية أبناء ويقيمون في الكويت باستمرار، لذا من حقها الرعاية السكنية وأن تعامل كما يعامل الكويتي».من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون في شأن منح العلاوة الاجتماعية للمرأة في حال لم يتقاض الزوج هذه العلاوة، كما وافقت على اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.ورفضت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب عبدالله فهاد باعتبار العشر الأواخر من شهر رمضان عطلة رسمية، كما رفضت إلغاء العطل الأخرى كافة، عدا عطلات عيدي الوطني والتحرير، وعيدي الفطر والأضحى.

وقف دعم العمالة عن 1652 موظفاً لم يجددوا بيانات أذونات العمل

أوقف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دعم العمالة عن 1652 موظفاً وموظفة كويتيين في القطاع الخاص في شهر مايو الجاري، لانتهاء إذن العمل الخاص بهم، من أصل 57633 صرف لهم 38.522 مليون دينار.وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي لـ «الراي» أن قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 «ألزم جميع العمالة الوطنية التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وإصدار إذن عمل يكون سارياً للاستفادة من دعم العمالة المخصص من الدولة».وأشار المجدلي إلى أن إذن العمل «يخلق قاعدة بيانات يتم بمقتضاها حصر العاملين في القطاع الخاص، ومن هم المستفيدون فعلياً للدعم الوارد بقرار مجلس الوزراء، في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية»، لافتاً إلى أن الدعم «يعتبر من المال العام الذي يصرف من جانب الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدقيق وسلطة مشرفة تتحقق ممن يصرف له الدعم بغية الوصول به إلى الأهداف المرجوة منه».ودعا المجدلي كل من يعمل في القطاع الخاص ويستفيد من دعم العمالة إلى أن «يجدد إذن العمل الخاص به قبل شهر من انتهائه، حتى لا يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، ودعوة أصحاب الرخص أن يجددوا رخصهم التجارية قبل انتهائها بوقت كافٍ، حتى لا يتوقف الدعم عن العاملين لديهم».وكشف المجدلي عن أن «نظامي هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة مرتبطان آلياً، بحيث إذا انتهى تاريخ أو إذن العمل أو الرخصة يتم وقف معاملة المستفيد فوراً».

دراسة الطيران ... على حساب الحكومة

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن توجه لتوقيع بروتوكول تعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة التعليم العالي في القريب العاجل، يهدف إلى ابتعاث الطلبة الراغبين في دراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران ضمن بعثات التعليم العالي.وأعلنت الصبيح ان هذا التوجه سيطبّق للمرة الأولى في الكويت من منطلق حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن الطلبة الدارسين للطيران، والذين يتكلفون حوالي 50 ألف دينار على مدى سنتين، تلك الكلفة التي جعلت البعض يعزف عن هذا النوع من الدراسة.وأضافت الصبيح انه وفقاً لبروتوكول التعاون الذي يستمر ثلاث سنوات ويشتمل على 180 مقعداً دراسياً بواقع 60 مقعداً سنوياً سيحصل الطالب المبتعث على الامتيازات كافة التي تمنح لطلبة البعثات، مع التزام بتعيينهم بعد التخرج.

النهار

موسكو والرياض اتفقتا على «العمل معاً» لحل الأزمة السورية

اتفقت الرياض وموسكو أمس على العمل معا لحل الازمة في سورية، وذلك لقاء ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شمل ايضا تنسيق المواقف في شأن سوق الطاقة العالمي. وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع بوتين في موسكو أن السعودية وروسيا حققتا معاً الكثير ولا يزال أمامهما المزيد لإنجازه. وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه «لا تناقض بين الرياض وموسكو في سوق النفط».من جهته قال بوتين إن بلاده تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز كما شدد على أهمية علاقة بلاده مع السعودية وقال إن «اتفاقات الطاقة لها أهمية كبرى لبلدينا». كذلك شكر الرئيس الروسي السعودية على دورها في التعاون بين أوبك والدول المنتجة للنفط.وأعلن الرئيس الروسي لدى استقباله ولي ولي العهد السعودي أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية. وقال بوتين نحن نجري اتصالات على المستوى السياسي وبين العسكريين ونتعاون في مسائل تسوية الأزمات، بما في ذلك في سورية».وعقد ولي ولي العهد السعودي امس محادثات مع الرئيس الروسي تناولت القضايا محل الاهتمام المشترك وقالت مصادر ان الملفين السوري والايراني تصدرا مباحثات الامير محمد بن سلمان وبوتين إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال النفط.وتعتبر زيارة ولي ولي العهد إلى روسيا هي الثالثة خلال عامين إذ سبق أن زارها مرتين عام 2015 وأجرى مباحثات مع بوتين، وذلك في يونيو بسان بطرسبرغ، وفي أكتوبر في سوتشي، وشهدت الزيارة توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين.وفي وقت سابق امس اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح وناقشا الوضع في أسواق النفط العالمية.ويأتي الاجتماعان بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الأسبوع الماضي مع منتجين عالميين كبار آخرين تقودهم روسيا على تمديد خفض الإنتاج تسعة شهور أخرى.كما تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي الى روسيا بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المملكة والتي عقد خلالها ثلاث قمم.

«البلدية»: تسليم 1447 قسيمة في خيطان إلى «الإسكان»

أصدر مدير عام البلدية أحمد المنفوحي قرارا يقضي بتسليم اراضي خيطان الى مؤسسة الرعاية السكنية.وكشف مصدر عن أن عدد القسائم المزمع تخصيصها في خيطان يصل الى مايقارب 1447 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها، مؤكدا أن المؤسسة بلجانها الفنية تعمل الآن بالتنسيق مع جهات الدولة للمضي في تنفيذ اجراءات المشروع . من جهة ثانية كشفت تقارير المؤسسة عن تحديد العام 2020 لتسليم جميع مرافق وخدمات 9 مشاريع رئيسة بكلفة إجمالية تتجاوز المليار دينار. وأضافت أن خطة المؤسسة الخمسية حددت يناير 2020 للانتهاء من جميع مكونات مشروع مدينة سعد العبد الله باستثناء مركز الفتيات في القطعة 9، والشباب في القطعتين الثانية والثامنة، على ان يلحقه في ديسمبرمن العام نفسه ماتبقى من خدمات في مدينة جابر الأحمد باستثناء عقد انشاء 290 شقة بالقطاعين N1 و N3 و350 شقة في المحور الخدمي. ولفتت إلى أن المؤسسة لم تحدد بعد تاريخ انتهاء القرية الأولمبية والمركز الإسلامي ومركز الشباب ومركز الفتيات في مدينة جابر الاحمد التي تحتوي على 4494 قسيمة و 1475 بيتا حكوميا و 710 شقة سكنية.وعن مدينة صباح الأحمد، لم تحدد الجهات المعنية في المؤسسة بعد الموعد النهائي لتسليم الخدمات والمرافق الخاصة بـ 11794 قسيمة ضمن خمس قطاعات اضافة إلى انشاء السكن العامودي وإنارة منطقة المعارض والمركز الثقافي والانتهاء النهائي من شبكة الري والحدائق العامة.وأشارت التقارير إلى أن «السكنية» وقعت جميع عقود الخدمات والمرافق في ضاحية شمال غرب الصليبيخات لخدمة 1736 قسيمة باستثناء الطبقة السطحية للاسفلت في منطقة القسائم حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال في فبراير 2019 على ان يسبقها في ديسمبر 2018 الانتهاء من خدمات ضاحية النسيم والقيروان.وتابعت: أن العام 2019 سيشهد في الربع الثاني الانتهاء من مكونات مشروع الوفرة الذي يحتوي على 2426 قسيمة اضافة إلى مشروع أبوحليفة وأخيرا خدمات غرب عبد الله المبارك في أبريل 2020.