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31/5/2017 4:57:10 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة لن تغير ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث».. أمير قطر يصل اليوم إلى البلاد في زيارة أخوية.. دراسة الطيران ... على حساب الحكومة


31/5/2017  الآن - صحف محلية  12:23:42 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة لن تغير ...
من الجريدة

الجريدة

الحكومة لن تغير ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث»

 المجلس و«الميزانيات»... «عكس عكاس»

 «المركزي» يطرح سندات بقيمة 360 مليون دينار

 الانباء

أمير قطر يصل اليوم إلى البلاد في زيارة أخوية

 دعم حكومي للمشاريع المنزلية المنتجة

 الراي

تحرك نيابي لإلغاء قرار حرمان الوالدين والإخوة من «الالتحاق بعائل»

 وقف دعم العمالة عن 1652 موظفاً لم يجددوا بيانات أذونات العمل

 دراسة الطيران ... على حساب الحكومة

 النهار

موسكو والرياض اتفقتا على «العمل معاً» لحل الأزمة السورية

 «البلدية»: تسليم 1447 قسيمة في خيطان إلى «الإسكان»

 


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