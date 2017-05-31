مصدر مسؤول: بعد توقف جميع محطات التوليد عن العمل

انفصل التيار الكهربائي عن مديريات محافظة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، جراء خلل فني تسبب بخروج جميع محطات توليد الكهرباء بالمحافظة عن الخدمة بشكل كامل.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، وفق 'الأناضول': إن محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن (عددها 5) خرجت عن الخدمة بالكامل، بسبب خلل فني أصاب إحدى المحطات، دون مزيد من التوضيحات.

وأضاف المصدر ذاته، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث لوسائل الإعلام، أن التيار الكهربائي قُطع بشكل كامل عن مديريات عدن منذ الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (1:00 بعد منتصف الليل ت.ج)، ولا يزال مقطوعاً حتى ساعة كتابة الخبر.

وأشار إلى أن المهندسين والفنيين في مؤسسة كهرباء عدن، يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، مؤكداً أن التيار الكهربائي سيعود ربما خلال الساعات القليلة القادمة.

والجمعة الماضي دشّن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، مشروع 60 ميجاوات، مقدمة من المشروع القطري.

وعقب تشغيل المشروع القطري شهدت المدينة تحسناً طفيفاً، وتساوت ساعات التشغيل مع ساعات التعطيل بواقع ثلاث بثلاث، إلا أنه وبعد يومين، عادت الأوضاع كما كانت عليه 4 تعطيلاً وساعة تشغيلاً، دون معرفة الأسباب.

وتعاني عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولساعات طويلة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 20 ساعة يومياً، بسبب انخفاض توليد الطاقة في محطات التوليد، وعجز السلطات الحكومية عن إيجاد حل للمشكلة المتفاقمة منذ عامين.