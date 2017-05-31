وفيات اليوم الأربعاء 31 مايو 2017

فاطمة عبدالله حبيب الحمدان، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الفنطاس، ق2، ش13، ديوان الحمدان، للنساء: الفنطاس، ق2، ش19، م7، ت: 99011450.

شريفة حبيب غلوم علي، زوجة محمد أكبر تقي، «64 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، مشرف، للنساء: حسينية أم طلال الحبيب، الجابرية، ق12، ت: 99299282.

أحمد هاشم بدر الغربلي، «333 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الغربلي، الشامية، للنساء: مشرف، ق2، ش2، م36، ت: 99754599.

موضي راشد زويد المطيري، زوجة خالد مطلق المطيري، «38 عاماً»، شيعت، الرقة، ق2، ش16، م328، ت: 99779758 – 66139945.

صيته حسن سعيد العجمي، زوجة سعد سلمان الحمادة، «68 عاماً»، شيعت، العزاء في مقبرة صبحان فقط، ت: 99888736.

حصة عبدالعزيز عبدالرحمن السلوم، أرملة أحمد عبدالله العجيل، «95 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد، للرجال: الروضة، ديوان العجيل، ق1، ش دمشق، للنساء: السرة، ق5، ش5، م15، ت: 22560733 – 25345436.