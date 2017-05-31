اغلاق قضية مقتل مواطن في صباح الناصر

اغلاق مقتل مواطن في صباح الناصر دهسا بضبط عسكري سابق اغلق رجال المباحث الجناىية ملف مقتل مواطن دهسا في صباح الناصر بضبط عسكري سابق في الدفاع قتل المجني عليه دهسا وبالطابوقة وكانت الداخلية ابلغت مقتل ط ه ا كويتي 1975 دهسا حيق ورود بلاغ من مخفر شرطة صباح الناصر يفيد بوجود حالة دهس بمنطقة صباح الناصر ووجود شبه جنائيه بذلك .

وعلى الفور تم تكثيف التحريات اللازمه للوقوف على ملابسات الواقعه فقد اسفرت التحريات عن المتهم اعلاه كان مترصد للمجني عليه ظهر اليوم وعنده مشاهدته متوجه الى المسجد مشياً استقل هذه الفرصه وانطلق بمركبته النوع جيب باجيرو واصطدم به ونزل منها وحمل طابوقه كبيره والقاها على رأس المجني عليه للتاكد من التخلص منه ولاذا بالفرار حتى تم احضاره من قبل دوريات نجدة الفروانيه وتسليمه الى مخفر شرطة صباح الناصر .

وعلى الفور تم استلامه من المخفر لإستكمال التحريات معه وعنده مواجهته اقر لنا بما تم ذكره وانه كان يتربص للمجني عليه منذ فتره طويله وعلل ذلك بان خلافات عديدة سابقة اوصلته لذلك .