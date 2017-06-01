وفيات اليوم الخميس 1 يونيو 2017

أحمد خليفة عيد الهيلع، 60 عاما، (شيع)، سلوى، ق6، ش11، م428، تلفون: 66869104، 90060777

نعيمة عباس علي القلاف، 61 عاما، (شيعت)، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، قرب محطة البنزين، تلفون: 22516246، النساء: الرميثية، ق12، ش عبدالله بن الزبير، ج 120، م192، تلفون: 99080944

محمد ناصر رشيد جديع الشيتان، 59 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الشيتان، الفروانية، ق2، ش143، م9، تلفون: 90083330، النساء مبارك الكبير، ق3، ش16، م53، تلفون: 99683853

جاسم محمد أحمد المنصور، 72 عاما، (شيع)، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 55798889، النساء: حسينية آل الرسول، الرميثية، ق8، ش أسامة بن زيد (84)، م337، تلفون: 99598030

إنا لله وإنا إليه راجعون