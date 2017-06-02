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2/6/2017 1:19:25 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- مستجوبو المبارك يقاطعون لجنة «دراسة المحاور».. الحشد العراقي «يجس النبض» داخل حدود سورية.. زيادة العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية


2/6/2017  الآن - صحف محلية  12:59:02 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- مستجوبو المبارك ...
من الجريدة

الجريدة

مستجوبو المبارك يقاطعون لجنة «دراسة المحاور»

 88 متقدماً فقط لوظائف «التعاونيات»

 الحشد العراقي «يجس النبض» داخل حدود سورية

 الانباء

زيادة العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية

 «الحسابات» تناقش ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث» الأحد

 الراي

حوافز تشجيعية للشباب للعمل في الجمعيات

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