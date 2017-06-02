أطباء بلا حدود: وصول 800 شخص يوميا إلى مخيم عين عيسى للاجئين

حذرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، اليوم الخميس، في باريس، من تسارع نزوح المدنيين من الرقة شمالي سوريا، مع وصول نحو 800 شخص يوميا إلى مخيم عين عيسى للاجئين على بعد 30 كلم شمال الرقة.



وأوضحت ناتالي روبرتس، من خلية الطوارئ في المنظمة: 'يصل 800 شخص كل يوم إلى المخيم'، مؤكدة أن الوضع صعب بسبب قلة الوسائل الإنسانية.



وفي الأسابيع الأخيرة، وصل نحو 10 آلاف شخص إلى المخيم، الذي تشرف عليه ميليشيات 'سوريا الديموقراطية'، وهو تحالف كردي يدعمه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وتابعت روبرتس: 'الناس يظلون عالقين داخل المخيم، لأن إجراءات المراقبة والتسجيل تستغرق وقتا'، مشيرة إلى ظروف الحياة الصعبة بسبب الحرارة ونقص المياه والخيم.



وأضافت روبرتس: 'يقول الناس في ما بينهم إن الوقت حان للفرار من الرقة بما أن الجبهة تقترب منها. لكن الخروج من المدينة معقد ولا بد من دفع أموال للمهربين بالإضافة إلى مشكلة الألغام الكبيرة'.



في وسط مايو، قدر رئيس لجنة المخيم جلال العيّاف عدد النازحين بأكثر من 20 ألف شخص.



وبدأت ميليشيات 'سوريا الديموقراطية' منذ نوفمبر هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي .



وباتت ميليشيات 'سوريا الديموقراطية' على بعد ثلاثة كيلومترات من الرقة من الشرق وأربعة كلم من الشمال.