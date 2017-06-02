حظر ارتداء النقاب في الموصل يدخل حيز التنفيذ

بدأ الخميس، سريان تنفيذ قرار القوات العراقية بشأن حظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة بالمناطق التي تمَّ تحريرها بمدينة الموصل.



وحسب 'روسيا اليوم'، يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في العراق، وتمَّ تطبيقه بحجة السعي لضمان الأمن ومواجهة الهجمات الانتحارية.



وأوضحت الشرطة في محافظة نينوى أنَّه بفضل هذا الحظر لن يتمكن الانتحاريون المتنكرون في زي منقبات من الوصول إلى الأماكن العامة للمدينة.



وفي هذا الشأن، قال ضابط في شرطة الموصل إنَّ القوات الأمنية بدأت فعلًا بتطبيق القرار، ومنعت خروج النساء المنقبات من منازلهن.



ولفت إلى أنَّ جهات عشائرية ودينية حاولت التدخُّل لمنع القرار لأنَّه يمس المجتمع الموصلي، لكنَّ القيادة أبلغتهم أنَّ القرار صادر عن الجهات العليا ولا يمكن التسامح فيه.



وأثار تطبيق القرار غضبًا شديدًا لدى الأهالي، وبخاصةً في قرى الموصل والتي كانت نساؤها عادةً ما يرتدين النقاب حتى قبل دخول تنظيم الدولة 'داعش' إلى الموصل، معتبرين أنَّ هذا القرار مشابه لقرارات التنظيم بالتدخل في حرية الناس.



من جهة أخرى، فرضت القوات العراقية قيودًا على استخدام الدرجات النارية التي عادة ما يستغلها المقاتلون لشن الهجمات في المناطق المحررة.