الكويت تفوز بمقعد مجلس الأمن.. والخالد: دبلوماسيتنا 'وقائية معتدلة'

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اليوم الجمعة، ان الكويت ستبذل كل المساعي للاستمرار في نهجها «المعتدل والمتزن» والساعي الى الديبلوماسية الوقائية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ صباح الخالد لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بعد اعلان حصد الكويت 188 صوتا بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتفوز بمقعد غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين 2018-2019.



وأعرب عن سعادته لتحقيق هذا الرقم من اصل 192، مشيرا الى مكانة الكويت الدولية الرفيعة، متمنيا الاستمرارية في «النهج والمنهج» الذي من خلاله استطاعت الكويت كسب احترام وثقة العالم.



وشكر الشيخ صباح الخالد باسم الكويت الاعضاء على ثقتهم الممنوحة للكويت وثقتهم بسياستها التي ارساها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد منذ استقلالها في عام 1961.



واضاف «التمسنا ايضا الثقة من المجتمع الدولي للكويت عندما كُرم صاحب السمو امير البلاد من قبل الامين العام السابق بان كي مون كقائد العمل الإنساني».



وشدد الشيخ صباح الخالد على «ان المسؤولية بعد الفوز التي تقع على عاتقنا اكبر وسوف نبذل كل المساعي والجهود للاستمرار في نهج وسياسة الدولة المعتدلة والمتزن والساعي الى الديبلوماسية الوقائية».



وقال ان الكويت ستعمل مع الدول الاعضاء لمنع نشوب خلافات وحروب والسعي لحلها بالطرق السلمية، مشيرا الى تسريع الاجراءات لمواجهة الاحداث حتى لا تتفاقم وتصبح اكثر تعقيدا.



واكد الشيخ صباح الخالد أهمية العمل من داخل المجلس لإصلاح الامم المتحدة حتى تكون المنظمة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم واهمها تعزيز الامن والسلم الدوليين.