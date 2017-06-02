سمو الأمير يهنئ بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز دولة الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019 وحصولها على 188 صوتا مشيدا سموه رعاه الله بالجهود المخلصة التي بذلها معاليه وإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز يمثل نجاحا للدبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت على الصعيد الدولي متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز دولة الكويت بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 متمنيا لمعاليه ولإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.