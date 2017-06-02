«الطاقة الذرية»: إيران على أعتاب الحد الأقصى لـ'الماء الثقيل'

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران باتت على وشك الحد الأقصى المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الربع سنوي، أن مخزون إيران من الماء الثقيل حتى 26 مايو الماضي بلغ 128.2 طن، علما بأن الحد الأقصى يعادل 130 طنا، بموجب اتفاقية «خطة العمل الشاملة المشتركة» حول برنامج طهران النووية الموقعة بين إيران والسداسية الدولية في 14 يوليو 2015.

أما مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب، فوصل، بحسب التقرير إلى 79.8 كيلوغرام حتى 27 مايو الماضي، وهو أقل بكثير من الحد المسموح به - 202.8 كيلوغرام. كما أكدت الوكالة أن إيران لم تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التخصيب البالغ 3.67 في المئة.