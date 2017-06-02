'الكوليرا' تفتك بأطفال اليمن

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن ضحايا الكوليرا في اليمن وصلوا إلى 605 أشخاص ثلثهم من الأطفال، منذ بدء الموجة الجديدة للوباء في 27 أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة، في بيان عبر صفحتها على تويتر، أنه تم تسجيل 73 ألفاً و700 حالة إصابة في 19 محافظة يمنية (من بين 22 محافظة)، بينها 605 حالات وفاة.

وذكرت المنظمة، الأربعاء الماضي، أن عدد الوفيات بلغ 532 شخصاً، ما يعني تسجيل 73 وفاة جديدة في يومين.

وما تزال محافظة حجة (شمال) الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة، بواقع 70 وفاة، في حين لا تزال 3 محافظات؛ هي حضرموت، والمهرة، وسقطرى، خالية من الوباء.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الأطفال يمثّلون 40% من الوفيات المسجّلة بسبب الكوليرا، بمعدل وفاة 4 أطفال في اليوم.

وأشارت 'يونيسف' إلى أن المنشآت الصحية في اليمن تستقبل يومياً أكثر من 1000 طفل يعانون من الإسهال المائي الحاد.

و'الكوليرا' مرض يسبب إسهالاً حاداً، يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

وتزيد من صعوبة مواجهة الوباء الحرب الدائرة في البلاد، منذ مارس/آذار 2015، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، وتحالف مليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.