مجلس الأمة يصوت على ميزانية الوزارات الأحد

تعقد 7 لجان برلمانية اجتماعاتها، الأحد، اذ تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الميزانيات المرفوضة للسنة المالية 2017-2018، والتي تمت بجلسة 2017-5-25 لكل من التأمينات والأبحاث، والتصويت على مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018-2017.

فيما تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للنظر في مناقشة مشروع القانون في شأن الجامعات الحكومية. مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة.

وتنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى طلب رفع الحصانة عن النائبين احمد الفضل ووليد الطبطبائي، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخــاصـة بالكشـف عــن الــذمـة المـــالـية وتعـــارض المـصــالــح وقــواعــد السـلــوك العــــام.

وفي اللجنة الرابعة تعقد لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب: محمد براك المطير، د. وليد مساعد الطبطبائي، شعيب شباب المويزري ورياض أحمد العدساني، حيث ستنظر دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء.

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها للنظر في مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

أما لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات، فستستكمل التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات، كما ستنظر لجنة تحقيق في تجاوزات وزارة الصحة في إفادة وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية بالمكتب الصحي في ألمانيا (فرانكفورت)، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات وزارة الصحة.