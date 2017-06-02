'التمساح الروسية' في مصر.. قريبا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين، الجمعة، إن بلاده ستبدأ قريباً، توريد مروحيات 'كا52- (التمساح)' إلى مصر.

وأضاف روجوزين في معرض إجابته على سؤال حول تاريخ بدء التوريد: 'في أقرب وقت'، حسبما أورد موقع قناة 'روسيا اليوم'.

وفي وقت سابق، قال مدير عام شركة 'فيرتوليوتي روسيي' (مروحيات روسيا)، أندريه بوجينسكي، إن أول دفعة من مروحيات 'كا52-' ستسلم لمصر صيف 2017.

ويقضي عقد تصدير مروحيات 'التمساح' لمصر الموقع في العام 2015 بتسليم 46 مروحية روسية من هذا الطراز إليها.

ودخلت مروحيات 'كا52-'، ويطلق عليها 'التمساح'، مرحلة الإنتاج في العام 2010 لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية.