يوفنتوس يستعد لملحمة 'كارديف' الكروية

خاض فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي ينافس ريال مدريد الإسباني اليوم السبت في نهائي دوري الأبطال، تدريبه الأول والنهائي على ملعب 'الألفية' بالعاصمة الويلزية كارديف والذي سيحتضن المباراة.

وقاد المدير الفني للفريق، ماسيمليانو أليغري، الحصة التدريبية التي استمرت لساعة والتي شهدت مشاركة جميع العناصر باستثناء الثنائي المصاب الكرواتي ماركو بياتسا والإيطالي ستيفانو ستورارو، إذ رافقا الفريق على الرغم من عدم مشاركتهما في اللقاء.

وحضر كل من رئيس النادي، أندريا أنيللي، والنائب، بافيل نيدفيد، والمدير التنفيذي، بيبي ماروتا، والمدير الرياضي، فابيو باراتيتشي، المران لمؤازرة الفريق قبل المباراة المهمة.

وتشير كل التكهنات إلى أن أليغري سيعتمد على نفس الطريقة 4-2-3-1 بتواجد كل من جانلويجي بوفون في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وأليكس ساندرو وثنائي الوسط سامي خضيرة وميراليم بيانيتش وأمامهم الثلاثي داني ألفيس وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش خلف المهاجم الوحيد غونزالو هيغواين.