تنافس شعبي في حملة #ابشروا_بالخير بـ4 ملايين دينار

شهد، يوم الجمعة، انطلاق الحملة الخيرية 'ابشروا بالخير'، التي دشنتها جمعية النجاة الخيرية منذ أسبوع، بالتعاون مع الناشط الفعال في وسائل التواصل الاجتماعي والعمل الخيري محمد الحصينان.

وخصصت الجمعية إيرادات الحملة لصالح الأسرة المحتاجة داخل الكويت فقط، وتخطت حصيلة التبرعات في حملة 'أبشروا الخير' حاجز الـ4 ملايين دينار كويتي.

وحظيت الحملة باهتمام ومشاركة كبيرة، أثلجت قلوب المحتاجين، وقوبلت بإشادات كبيرة على ما أبرزه المواطنون من مسارعتهم للمشاركة في فعل الخير.

وتفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة وواصلوا نشرها مبدين إعجابهم الشديد واستعدادهم لنشر كل ما يدعمها من مواد إعلامية.

وبثت حملة ابشروا بالخير عدة مقاطع ورسائل إعلامية عن الشرائح المستفيدة والتي تنقل أحوال الأسر الفقيرة والطلاب المتعثرين.