أبرز عناوين صحف السبت:- فتح تخصيص «خيطان» خلال رمضان.. ترامب يتخلى عن «اتفاقية باريس» ويحيي «حظر الـ 6».. إلغاء مجمع وزارات الجهراء.. أزمة.. «تضمين» الرخص التجارية ... دخل ثابت دون عناء عمل!

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3/6/2017  الآن - صحف محلية  12:54:46 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- فتح تخصيص «خيطان» خلال ...
من الجريدة

الجريدة

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 «الأشغال»: صب أول قاعدة خرسانية للدائري 6.5

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أعلنت «الأشغال» صب أول قاعدة خرسانية للدائري 6.5، المستحدث بالكامل من أجل خدمة العديد من المناطق والجهات، منها جامعة الشدادية ومطار الكويت الدولي «2».اعتبر مدير مشروع الدائري 6.5، م. محمد ميرزا، أنه أحد المشاريع المهمة التي تشرف عليها وزارة الأشغال، وهو خط سريع بين الدائري السادس والدائري السابع، لذلك أطلق عليه الدائري 6.5»، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 97 مليون دينار، ويتم تنفيذه في 3 سنوات، معلنا صب أول قاعدة خرسانية للمشروع.وقال ميرزا لـ«الجريدة»، خلال جولة على المشروع، إن طوله قرابة 18.5 كيلومترا، وسيخدم المنطقة من نقطة التقاطع مع الدائري السابع (جنوب عبدالله المبارك)، وينتهي عند نقطة تقاطع مع طريق الملك فيصل (طريق 50).وبيَّن أن المشروع يمر بـ 9 مراحل تنفيذية، ويتضمن 9 تقاطعات، إضافة إلى 9 جسور للمشاة، وسيتم الربط مستقبلا عبر المشروع من الدائري السابع إلى صبحان، وهي مسافة تقدر بـ 13 كيلومترا، ومن الدائري السادس إلى الدائري الجديد (6.5)، وهي قرابة 5 كيلومترات.وأوضح أن المشروع سيخدم منطقة عبدالله المبارك وغربها وجنوبها، إضافة إلى خدمة مطار الكويت «2» الجديد، ومنطقة الشحن الجديدة، والضجيج، وصبحان، إلى جانب مدينة صباح السالم الجامعية.وأشار إلى أن الخط السريع الجديد يتكون من 4 حارات سريعة، إضافة إلى حارتين للخدما ولفت ميرزا إلى أن المرحلة المقبلة من الأعمال ستشهد تحويلات للطرق، وأعمالا خاصة بنقل الخدمات الموجودة في حرم الطريق، و»جارٍ حاليا التنسيق مع جميع الجهات، لترحيل بعض الخدمات، مثل الشباك الخاصة بأسوار المطار الحالي، لأن لدينا في المشروع بالمرحلة الرابعة ربطا مع منطقة الشحن الجوي الجديدة، إضافة إلى الشباك الحاجزة في منطقة النفايات القريبة من أعمال المشروع».وتابع: «المشروع سوف يربط، كذلك، بالمنطقة الجديدة التي أطلق عليها مسمى جنوب عبدالله المبارك، ومنطقة غرب عبدالله المبارك، كما سيخدم مدينة صباح السالم الجامعية عبر 3 مداخل، أحدها على الدائري السادس باتجاه الجهراء والسالمية، وهذا المدخل من السادس إلى الجامعة، ولدينا على طريق 602 قرابة 3 مداخل لجامعة الصباح السالم».ولفت إلى أن جسور المشاة التي سيتم إنشاؤها ضمن أعمال المشروع ستربط بين الجامعة ومنطقة جليب الشيوخ، مبينا أن العوائق التي تقف في وجه بعض الأعمال تتمثل في وجود خدمات على الطريق «602»، منها كابلات مختلفة تتبع وزارة الكهرباء، وتم التنسيق لترحيلها.وذكر أن «من العوائق التي تمت إزالتها، كذلك، أبراج للاتصالات، وتم الانتهاء منها وترحيلها، وهناك أسوار لبعض الجهات الحكومية، وتم التنسيق بشأنها مع لجنة الإزالات في مجلس الوزراء». وأضاف: «نقوم حاليا بأعمال ترابية في بعض مواقع المشروع التي لا توجد بها أي عوائق تعرقل الأعمال، ونعمل على الدائري السادس في بعض التحويلات، لتهيئة المنطقة لأعمال الجسر الرابط بين منطقة صباح الناصر وجامعة الكويت، كما أن لدينا أعمالا خاصة بتحويلات في شارع 602، الذي ستتم إزالته بشكل كامل».


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