الصحة العالمية: الأطفال يمثلون 40% من الوفيات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 605 شخصاً، منذ بدء الموجة الجديدة للوباء في 27 من أبريل الماضي.



وذكرت المنظمة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على تويتر، أنه تم تسجيل 73 ألف و700 حالة إصابة في 19 محافظة يمنية (من بين 22 محافظة)، بينها 605 حالات وفاة.



وأمس الأول الأربعاء، ذكرت المنظمة أن عدد الوفيات بلغ 532 شخصاً، ما يعني تسجيل 73 وفاة جديدة في يومين.



وما تزال محافظة حجة (شمال) الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة، بواقع 70 وفاة، فيما لا تزال 3 محافظات، هي حضرموت والمهرة وسقطرى، خالية من الوباء.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الأطفال يمثلون 40% من الوفيات المسجلة بسبب الكوليرا، بمعدل وفاة 4 أطفال في اليوم.



وأشارت 'يونيسف' إلى أن المنشآت الصحية في اليمن تستقبل يومياً أكثر من 1000 طفل يعانون من الإسهال المائي الحاد.



و'الكوليرا' مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.



وتزيد من صعوبة مواجهة الوباء الحرب الدائرة في البلاد، منذ مارس 2015، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مدعومة بتحالف عربي، من جهة أخرى، وتحالف الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات، من جهة أخرى.