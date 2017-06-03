الصحة العالمية:نتيجة حقنهم بمصل ملوث خلال حملة للتطعيم ضد الحصبة

أكَّدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مصرع 15 طفلًا في جنوب السودان مطلع شهر مايو الماضي؛ نتيجة حقنهم بمصل ملوث خلال حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة من قبل الأجهزة الصحية المحلية.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية، علمت المنظمة بالأمر في 8 مايو الماضي، واتبعت البروتوكول بإرسال خبراء مستقلين للتحقيق، والذين انتهوا أمس الأول الخميس إلى التأكيد بوجود خطأ بشري أدى لمصرع الأطفال.

وتوصَّل المحققون إلى أنَّ الفريق الذي شارك في الحملة لم يكن مؤهلًا للقيام بالتطعيمات، وأنَّ إبرةً تمَّ استخدامها في العديد من المرات على مدى أربعة أيام بدلًا من التخلص منها بعد استخدامها للمرة الأولى.

وأدَّى إعادة استخدام الإبرة لتلوثها، ما أدَّى بدوره إلى تلوث المصل ووفاة 15 طفلًا.

وأشار المحققون إلى أنَّ فريق التطعيم حفظ التطعيمات خارج مكان التبريد، في درجة حرارة غير الموصي بها، ما أدَّى لتغيير في خصائص الأمصال.

وعاني 32 طفلًا آخرين من أعراض مماثلة للتي ظهرت على الأطفال المتوفين مثل الحمى والقيء والإسهال، ولكنهم تعافوا.