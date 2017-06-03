وسائل إعلام: إصابة 37 شخصا وتحقيقات بأسبابه

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارا قويا هز مدينة شيراز.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت أن انفجارا وقع في متجر كبير في مدينة شيراز بجنوب إيران مما أسفر عن إصابة 37 شخصا، مضيفة أن تحقيقا جاريا لمعرفة سبب الانفجار.



وأفادت التقارير أن الانفجار وقع الساعة 12.45 صباحا بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت غرينتش).



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس مركز الإسعاف في إقليم فارس قوله إنه ليست هناك حالات حرجة بين المصابين.



وقالت الوكالة إن الانفجار كان مدويا، مضيفة أن جدران المتجر الكبير انهارت.



ونقلت وكالة تسنيم عن مدير إدارة الإطفاء قوله إنه تم إخلاء المبنى ويحقق خبراء لمعرفة سبب الحادث.