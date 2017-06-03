جون كيري يسب ترمب ويصفه بـ'الجاهل'

هاجم وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا «إنه لا يعلم ما يقوله»، ووصفه بـ«الجاهل» فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي.

وقال كيري في مقابلة مع قناة CNNN الأمريكية «إن ترامب متشدد، ولا يؤمن بالتغيير المناخي، ويعتقد أن الأمر مجرد خدعة، وجاء إلى السلطة لوقف التقدم الذي كانت الدولة تحرزه، الرئيس يحاول إخبار الناس بأن الاتفاق سيء وهو أمر غير صحيح».

وتابع قائلا «الحقيقة هي أن كل دولة موقعة على الاتفاق تضع خطتها الخاصة، ولا يوجد أي شيء فرض على الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال، وهذا يعطي مرونة عالية جعلت مشاركة 195 دولة في الاتفاق أمرا ممكنا».

وأضاف: «إذا كان العالم يضحك اليوم فإنه يبكي أيضا على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يعرف ما الذي يتحدث عنه، ومن الواضح أنه جاهل فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي، وللأسف سيدفع العالم ثمنا لأن الدور الأمريكي في هذا الملف مهم جدا.