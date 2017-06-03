الحربي: نتائج إيجابية لاجتماعات منظمة الصحة العالمية

وصف وزير الصحة د.جمال منصور الحربي نتائج اجتماعات جمعية الصحة العالمية السبعين، المنعقدة في جنيف من 22-31 مايو الجاري، والتي رأس وفد وزارة الصحه المشارك بفعالياتها، بأنها كانت إيجابية ومثمرة، وتوصلت إلى مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتسريع وتيرة التقدم نحو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية بجميع مراحل العمر.

وأضاف وزير الصحة في تصريح صحافي بعد عودته إلى البلاد من جنيف، أن اجتماعات منظمة الصحة ناقشت التقدم المحرز لتطبيق اتفاقية اللوائح الصحية الدولية والتأهب والترصد والاستجابة للطوارئ الصحية وبرنامج المنظمه للطوارئ الإنسانية والصمم وضعف السمع وصحة الشباب والمراهقين والتقدم بتطبيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

واستطرد 'الكويت والدول العربية والصديقة قد تبنت قرارا هاما أصدرته المنظمة حول تقديم الدعم وخدمات الطوارئ بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل'.

وهنأ الحربي المدير العام الجديد لمنظمة الصحة العالمية الذي انتخبته الجمعية وسيباشر مهام منصبه بالمنظمة اعتبارا من أول يوليو القادم وهو د.تيدروس ادهانوم غيبريبسوس من إثيوبيا.