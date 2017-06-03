الحكام الألمان 'فال سيء' ليوفنتوس

يحمل فريق يوفنتوس ذكريات سيئة مع الحكام الألمان عبر تاريخه في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل الحكم الألماني فيليكس بريش الذي سيدير مباراته أمام ريال مدريد حامل اللقب، في نهائي النسخة الحالية من البطولة، فألا سيئا على السيدة العجوز.

وسبق لليوفي، الذي خسر 6 نهائيات من قبل بالبطولة، خوض مباراتين نهائيتين بقيادة حكام ألمان، وفشل في المرتين في التتويج باللقب، حيث كانت المرة الأولى أمام ريال مدريد ذاته، عام 1998، في مباراة أقيمت على ملعب أمستردام أرينا بهولندا، وأدارها الألماني هيلموت كروج، وانتهت بفوز الفريق الملكي (1-0) بهدف سجله بريدراج مياتوفيتش.

أما المباراة الثانية فجمعت بين اليوفي وغريمه التقليدي إيه سي ميلان، في نهائس نسخة عام 2003، على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، وأدار تلك المواجهة الحكم ماركوس ميرك، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم ميلان اللقب بركلات الجزاء بنتيجة (3-2).

ويواجه يوفنتوس ريال مدريد على ملعب الألفية بمدينة كارديف عاصمة ويلز (السبت) سعيا لتحقيق لقبه الثالث بالبطولة، بعد التتويج بها عامي 1985، و1996، فيما يسعى الريال لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة الـ12 في تاريخه.

يذكر أن بريش نفسه أدار مباراة وحيدة ليوفنتوس خلال الموسم الحالي، أمام مضيفه بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، وانتهت بفوز بطل إيطاليا (2-0).